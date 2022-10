Tidligere AaB'er har fået fremragende begyndelse på udlandseventyr

HAUGESUND:Da Magnus Christensen efter 10 år i AaB takkede af midt i sommerferien, var det med en ambition om at prøve noget nyt og finde en vej at udvikle sig som fodboldspiller. Jagten på personlig udvikling førte ham i første omgang til det sydvestlige Norge og Haugesund, hvor han underskrev en tre-årig kontrakt.

Efter lidt indkøringstid har Magnus Christensen for alvor gjort sin indflydelse gældende hos Haugesund i de seneste kampe inden landskampspausen. Han er således startet på banen i kampe mod Tromsø, Rosenborg og Bodø, der har kastet syv point af sig for Haugesund.

Højdepunktet kom, da Magnus Christensen scorede sejrsmålet i 2-1-sejren over Rosenborg.

- Det var da sådan en oplevelse, hvor jeg bagefter tænkte: Det kan da godt være, at jeg skulle dyrke den del af spillet noget mere. Det var i hvert fald en relativt ny ting for mig at score på et hovedstød. Det var vist ikke det, jeg var mest kendt for som AaB-spiller, lyder det fra en glad Magnus Christensen, der selv over en telefonforbindelse lader det skinne tydeligt igennem, at han stortrives i Haugesund.

- Jeg er meget tilfreds med min første tid i klubben. Jeg tror, at det var lige netop den luftforandring, som jeg havde brug for. Her er jeg ikke sat i bås, og det kaster nye opgaver af sig. Det nyder jeg virkelig, og jeg har en stor tro på, at jeg kan udvikle mig som fodboldspiller, siger Magnus Christensen.

- Jeg søgte en ny udfordring både på og udenfor banen, og det har jeg fået her. Det er sundt for mig, at jeg skal prøve noget nyt og tage ansvar på en ny måde, konstaterer den centrale midtbanespiller.

Det første indtryk af mulighederne og niveauet i Norge er afgjort gunstigt for Magnus Christensen, og han kan allerede nu se, at spillestilen i norsk fodbold kan være med til at udvikle hans spil.

- Det er mere åbent tjubang-fodbold, som man spiller her. Det er ikke ligeså taktisk, som det er i Superligaen, og det betyder, at det også bare handler mere om at komme frem og være offensiv. Det er noget, som det virker til, at alle bare accepterer. Det giver et andet spil, men et spil som kan være med til at udvikle mig, siger Magnus Christensen.

- Det er skønt med den her udfordring. Jeg er sikker på, der er mere i mig, men jeg havde bare svært ved at få det forløst i AaB. Det håber jeg, at jeg kan her i Haugesund, siger Magnus Christensen.

Positiv indvirkning

Haugesund rodede tidligere på sæsonen rundt omkring nedrykningsstregen, men de seneste kampes succes har katapulteret holdet op i midten af tabellen, og den udvikling har Magnus Christensen bestemt også en aktie i.

- Magnus Christensen har været en vigtig bidragsyder for Haugesund i de seneste kampe. Han har været meget godt spillende for holdet, siden han kom med. Hans ro og overblik på bolden har været med til at hjælpe holdet, siger Odd Kåre Grøttland, der er sportsjournalist på Haugesunds Avis.

- Han er afgjort en forstærkning, og det ser ud til, at han har et rigtig godt niveau for Eliteserien, siger Odd Kåre Grøttland.

Selv er Magnus Christensen lidt mere beskeden, men han anerkender dog sin egen succesfulde rolle for sin nye klub.

- Jeg bilder mig da ind, at jeg har haft en positiv effekt på holdet, siden jeg begyndte at spille, men jeg er mest af alt bare glad for, at vi klarer os godt. Der er et stort uforløst potentiale i det her mandskab, så hvis vi klarer os godt i resten af sæsonen, så kan det for alvor blive spændende i næste sæson, siger Magnus Christensen.

Nordjyske holdkammerater

Haugesund har et større kontingent danskere i truppen. Blandt andet også den tidligere AaB- og Vendsyssel-spiller Anders Bærtelsen og Søren Reese, der er fodboldopdraget i Jetsmark IF.

I det hele taget er Magnus Christensen faldet godt til i Haugesund.

- Det er gået nemt med at komme på plads. Min kæreste er ikke flyttet med herop i første omgang, fordi hun har noget studie, som hun skal have færdiggjort, men planen er, at hun kommer herop næste år, siger Magnus Christensen, der i øvrigt kan se frem til et pokalmøde med en anden tidligere AaB'er Frederik Børsting, der nu tørner ud for Brann Bergen.

- Det vil være vigtigt at vinde den kamp, så jeg kan få håneretten over ham. Det er altid godt at have sådan en, siger Magnus Christensen, der i lighed med Børsting og flere andre tidligere AaB'er følger med i, hvordan det går i Aalborg.

- Nu har der været en del at følge med i på det seneste, men jeg prøver at se alle deres kampe og ellers bare følge så godt med, som jeg kan. Jeg har jo også stadig en del venner i truppen, så det er helt naturligt at følge AaB. Det er også bare sjovt, at jeg kan snakke AaB med Anders Bærtelsen, for han følger også stadig med, siger Magnus Christensen, der ikke lægger skjul på, at han håber på bedre tider for Hele Nordjyllands hold.

- De må godt begynde at få nogle flere point på kontoen, siger Magnus Christensen.