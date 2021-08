Tidligere AaB'er har fået masser af tillid i Vendsyssel: Nu jagter han et skridt op

FODBOLD:Det er to ubesejrede mandskaber, der tørner sammen, når Vendsyssel FF fredag aften gæster FC Helsingør i fjerde spillerunde i Nordicbet Ligaen.

Der hører lighederne dog også op, for mens Vendsyssel FF er åbnet med tre pointdelinger, har aftenens nordsjællandske modstandere hentet maksimumpoint.

- Det bliver helt sikkert en svær kamp. Helsingør kommer til at spille med i toppen i år, men vi bliver nødt til at spille vores egen chance og se, hvor langt det rækker.

- Vi er glade for, at vi stadig er ubesejrede, men det kunne jo godt være blevet til flere point. Det er dog positivt, at vi har været så solide, lyder det fra forsvarsspilleren Anders Bærtelsen.

I forhold til forudsætningerne har Vendsyssel FF nemlig fået en glimrende sæsonstart. Da Anders Bærtelsen og holdkammeraterne mødte ind til træning efter sommerferien, var holdet uden cheftræner og med alt andet end ro omkring klubbens daværende schweiziske ejerskab.

Det var først tre uger før sæsonens første betydende kamp, at Jacob Andersen købte klubben tilbage, og at Henrik Pedersen blev udnævnt som ny cheftræner.

- Det var svært at navigere i det, da der var de usikkerheder. Det var meget op og ned, for vi havde lige været lykkelige for at sikre os overlevelse i den sidste kamp i sidste sæson. Vi fik ikke lov at være glade i lang tid, før der kom nye bekymringer, fordi vi ikke hørte noget fra de daværende ejere, siger Anders Bærtelsen.

Forsvarsspilleren skrev sidste sommer under på en fireårig kontrakt, da han skiftede AaB ud med Vendsyssel FF, men sommerens turbulens satte gang i spekulationer om fremtiden.

- Selvfølgelig gjorde jeg mig nogle tanker, da vi ikke vidste, om der også ville være noget Vendsyssel FF i den her sæson, men jeg har bare forholdt mig til, at jeg skulle spille her, så længe klubben overlevede, siger Anders Bærtelsen, der på trods af turbulensen har været glad for sit skifte fra AaB.

- Der har selvfølgelig været nogle bump på vejen, men overordnet kom jeg til Vendsyssel for at spille, og det har jeg gjort, så for mig personligt har det været godt, siger Anders Bærtelsen, der dog ikke lægger skjul på, at han gerne vil tilbage på den øverste hylde.

- Det er mit mål at tage et skridt op, når muligheden byder sig. Det kan både være i Danmark eller i udlandet, men om det sker allerede i det her transfervindue, ved jeg ikke. Det må tiden vise, og lige nu har jeg fuldt fokus på vores kamp mod Helsingør, siger Anders Bærtelsen.

Bliver han i Vendsyssel, er der til gengæld også gode muligheder for at udvikle sig under den nye cheftræner Henrik Pedersen.

- Jeg skal til at tage noget mere ansvar på holdet, for jeg har fået en vigtig rolle fra start med en træner, der har vist mig meget tillid.

- Han forventer rigtig meget af en, og det kan man jo ikke undgå at opdage, hvis man er på stadion.

- Han er rigtig opmærksom på en og giver ikke lov til, at man tager for let på tingene. Det er nok meget sundt for min udvikling, siger Anders Bærtelsen.

Fredagens kamp i Helsingør sparkes i gang klokken 19. Vendsyssel er stadig uden den skadede højre back Tobias Damsgaard.