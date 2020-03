Tidligere AaB'er har fundet lykken i England

FODBOLD:Tidligere på måneden fik den tidligere AaB-spiller Marco Ramkilde endelig sat punktum efter en lang og træls periode med masser af skader, da han satte sin underskrift på en kontrakt med den engelske traditionsklub, Queens Park Rangers, der spiller i den næstbedste række, The Championship.

Marco Ramkilde var et stort talent som angriber, da han i vinteren 2017 blev rykket op i førsteholdstruppen, men en mængde skader betød, at det kun blev til tre kampe for den nordjyske Superligaklub, inden han forlod klubben i sommeren 2019.

Siden har han igen døjet med skader, men alt tyder på, at der nu endelig er noget positivt i fronten for den 21-årige angriber efter den nye kontrakt i England.

Først trænede han med klubbens U23-mandskab, og siden fik han en en træning og en testkamp for førsteholdet, der trænes af den legendariske angriber Les Ferdinand. Det fortæller han i et længere interview med den danske avis BT.

- eg fik at vide inden kampen, at jeg skulle spille 60 minutter. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle forvente, for jeg vidste ikke 100 procent, hvor jeg var. Jeg var ikke blevet testet på den måde. Watford havde otte Premier League-spillere med i deres startopstilling. Men da jeg gik ud efter 60 minutter, førte vi 3-0, og jeg havde heldigvis været med i de tre mål. Det kunne ikke rigtig have været bedre, siger han til BT.

NORDJYSKE har også prøvet at kontakte den nordjyske angriber, men uden held.