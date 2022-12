Tidligere AaB'er: - Hvis AaB ringer, så er jeg klar

AALBORG:Det skabte stor glæde hos mange AaB-fans, da Rasmus Thelander vendte hjem og dedikerede sig fuldt ud til klubbens kamp for overlevelse i foråret.

Nu venter de samme fans på AaB's næste transfertræk. Et navn, som har rumsteret på diverse vandrør, er Gilli Rólantsson. Den nu 30-årige back har en fortid i AaB, som han repræsenterede fra januar 2014 til august 2016. Her blev han solgt videre til Brann Bergen.

I de to seneste sæsoner har han tørnet ud for Odds BK, der har klaret sig fremragende med Gilli Rólantsson på holdet.

Så kan man spørge sig selv om, hvordan AaB kommer ind i billedet? De mange Twitter-rygter har ikke været uden hold i sandheden, for interessen er nemlig reel nok. I hvert fald fra den ene part.

- Hvis AaB ringer, så er jeg klar.

Så kort men kontant er beskeden fra Gilli Rólantsson, da Nordjyske fanger ham på mobilen.

Lige nu er Gilli Rólantsson hjemme på Færøerne, hvor han er i gang med at renovere et sommerhus. Lidt længere ude i fremtiden venter en afklaring om fodboldfremtiden, der kunne være i AaB, hvis det stod til den tidligere AaB-spiller.

- Jeg har fulgt meget med i, hvordan det går i Superligaen, og AaB er min klub i Danmark, så jeg følger naturligvis lidt ekstra med i, hvordan klubben klarer sig. Og igen hvis AaB ringer, så vil jeg ikke sige nej, siger Gilli Rólantsson.

Bor i byen

Det er ikke kun det tidligere ansættelsesforhold på Hornevej, der får færingen til at ønske sig tilbage til AaB. Der er også et parforhold og en boligsituation, der trækker mod Limfjordens hovedstad.

- Jeg har købt lejlighed i Aalborg Centrum sammen med min kæreste. Hun læser psykologi her i Aalborg og er færdig med den uddannelse om halvandet år, så derfor kunne jeg da godt se mig spille i AaB igen. Det ville passe godt på alle måder, siger Gilli Rólantsson.

Gilli Rólantsson står noteret for 27 kampe for AaB. Arkivfoto: Torben Hansen

Han er dog helt med på, at det sikkert ikke bliver til en kontrakt med bolsjestriberne i denne omgang. Trods en rigtig stærk sæson i Odds BK er der ikke udsigt til en genforening.

- Jeg er godt klar over, at jeg nok ikke er det, AaB er på udkig efter. Det er jo en keeper og folk til de centrale positioner, og her passer jeg ikke så godt ind. Hvis de skulle hente mig, ville jeg stå langt nede på listen, siger Gilli Rólantsson, der gør sig som back og wingback - primært i højre side.

Han har fået ny agent i skikkelse af Søren Barslund, der er en del af Best Way Management, som har base i Aalborg. Det er dog ikke ensbetydende med, at han kigger efter en nordjysk arbejdsgiver.

- Hvis ikke det kan blive AaB, så vil jeg gerne prøve noget udenfor Skandinavien. Jeg har spillet det meste af min karriere i Danmark og Norge, og for mig er det nogenlunde samme kultur, så jeg tror måske også, at det er nu, hvis jeg skal prøvet noget helt andet, siger Gilli Rólantsson.

Han havde mulighed for at blive i Odds BK, men han har takket nej til en kontraktforlængelse, ligesom en anden norsk klub har fået et høfligt nej tak fra Gilli Rólantsson.

Umiddelbart skal man heller ikke forvente, at han havner i en anden dansk klub.

- Det kan jeg naturligvis ikke udelukke, og dukker det rette tilbud op, så vil jeg da ikke afvise noget, men hvis det skulle være Danmark, så var det mest oplagt, at det skulle være AaB, fordi jeg havde en god tid i klubben og stadig har venner i og omkring klubben, siger Gilli Rólantsson.

I de 6,5 år, som Gilli Rólantsson har tilbragt i Brann Bergen og i Odds BK har han spillet 159 kampe og scoret 13 mål. Da han var i AaB blev det til 27 kampe og et mål.