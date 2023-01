Tidligere AaB'er måtte igen kigge langt efter spilletid

GLASGOW:Celtic er kommet et syvmileskridt nærmere det skotske fodboldmesterskab, efter at mestrene med en sen udligning sikrede sig 2-2 i et intenst prestige- og lokalopgør mod Rangers.

Dermed missede Rangers en mulighed for at hale ind på ærkerivalen, der fortsat har et markant forspring på ni point i tabellen.

Det var ligatopscorer Kyogo Furuhashi, som sørgede for den vigtige træffer to minutter før tid, da bolden pludselig lå for hans fødder i Rangers' straffesparksfelt.

Endnu en gang måtte Oliver Abildgaard nøjes med en rolle som tilskuer for gæsterne. Den tidligere AaB'er så hele kampen fra bænken og har nu ikke fået spilletid for Celtic siden 9. november.

Udligningen kom som lidt af en overraskelse, for der var ikke meget, der lykkedes for Celtic i anden halvleg.

Daizen Maedas tidlige scoring havde ellers givet Celtic en 1-0-føring ved pausen. Men holdet tabte tråden fra anden omgangs start i den hektiske atmosfære.

Rangers-spillerne kom blæsende ud fra omklædningsrummet og fik solid hjælp af Celtic defensiv, der dummede sig fatalt to gange på otte minutter.

Der var blot spillet et par minutter, da den kroatiske VM-helt Josip Jovanovic placerede sig helt forkert og gav Rangers' Ryan Kent alt for meget plads. Kent tog et par træk og udlignede til 1-1 med et skud i det lange hjørne.

Seks minutter senere var den gal igen i mestrenes bagkæde. Carl Starfelt kastede sig ned i en satset glidende tackling, men opnåede kun at nedlægge Fashion Sakala i feltet.

Fra 11-meterpletten hamrede James Tavernier bolden op i målhjørnet, mens publikum på Ibrox kunne konstatere, at kampen var vendt på hovedet.

Det lignede længe en livsvigtig Rangers-sejr og samtidig den femte gevinst i fem kampe under den nye manager, Michael Beales, ledelse.

Men Furuhashis udligning spolerede festen til sidst. Celtic ligner stadig et hold på direkte guldkurs.

