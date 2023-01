Tidligere AaB'er rykker til udlandet

LOUISVILLE:Den tidligere AaB-spiller Rasmus Thellufsen fortsætter karrieren i USA.

Sæbynitten skifter Lyngby Boldklub ud med Louisville City FC, der spiller i den næstbedste amerikanske række, USL, fortæller Thellufsens nye klub på sin hjemmeside.

- Jeg er et sted i mit liv, hvor jeg gerne ville have en ny udfordring, og det er ikke tit, at man får muligheden for at komme til USA. Jeg følte, at tiden var inde til at prøve noget nyt, og jeg er spændt på det, siger Rasmus Thellufsen til Louisville City FC's hjemmeside.

Rasmus Thellufsens nye klub tager hul på en ny USL-sæson 11. marts med et opgør mod Orange County.