Tidligere AaB'er siger stop: DC lægger støvlerne på hylden

FODBOLD:Forleden var det den tidligere AaB'er Jakob Blåbjerg, der bekendtgjorde, at fodboldkarrieren var slut i en alder af bare 25 år.

Onsdag lagde endnu en tidligere AaB-spiller støvlerne på hylden, da Daniel Christensen offentliggjorde, at også han er færdig med fodbold på topplan.

Kantspilleren, der siden blev omskolet til back, startede sin karriere i AaB efter mesterskabet i 2008, og han var klubben frem til 2011, hvor han skiftede videre til SønderjyskE.

Efter 28 kampe for AaB og 45 for SønderjyskE kaldte et tredje superligahold på Daniel Christensen ekstremt sikre venstreben, og han skiftede videre til AGF, hvor det blev til hele 80 kampe over tre sæsoner.

Herefter ventede karrierens eneste udlandsophold, da Daniel Christensen skiftede Danmark ud med Belgien og KVC Westerlo, inden hjemlandet kaldte igen i 2018.

Her blev han en del af superligasatsningen i Vendsyssel FF, hvor han spillede sin sidste kamp, da holdet i lørdags tabte med 1-0 hjemme til Skive i sæsonafslutningen.

Daniel Christensen stopper også forholdsvist tidligt i en alder af 31 år. Planen er nu, at han skal være ejendomsmægler.