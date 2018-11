Tidligere AaB‘er skal styrke Vendsyssels trænerstab

FODBOLD: Vendsyssel FF har torsdag styrket sin trænerstab med en gammel kending af nordjysk fodbold.

Den tidligere AaB-spiller Allan K. Jepsen bliver således superliga- og udviklingstræner i klubben fra 1. januar 2019.

– Jeg anser det som en væsentlig forstærkning af det sportslige set up, at vi kan tiltrække en kapacitet som Allan K. Jepsen. Det har været et ønske fra trænersiden, at vi fik styrket dagligdagen i forhold til den individuelle udvikling af spidskompetencer og arbejdet med og opfølgning af de individuelle udviklingsplaner.

– Allan skal tilmed spare med trænerteamet og være med til at udvikle og præge hverdagen i Vendsyssel FF. I form af Allans store indsigt og erfaring med talentudvikling, får vi en træner ind, der har været med til at udvikle mange store talenter, og vi anser det som et kvalitetsstempel, at han har valgt os og det spændende projekt, vi har i Vendsyssel FF, siger sportsdirektør Glen Riddersholm i en pressemeddelelse.

Riddersholm og assistenttræner Mike Tullberg har en fælles fortid med Allan K. Jepsen i AGF, hvor sidstnævnte har været ansat siden 2017.

– Jeg har ambitioner med mit trænervirke, og jeg har tidligere fået lov til at snuse omkring et Superligahold – den mulighed får jeg igen, og det ser jeg virkelig frem til at prøve kræfter med i Vendsyssel FF. Desuden kender jeg både Jens Berthel (cheftræner Jens Berthel Askou, red.), Mike og Glen, og det har også spillet ind i forhold til, at jeg har sagt ja til jobbet, siger Allan K. Jepsen.