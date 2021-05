Tidligere AaB'er var med i EM-bruttotrup

FODBOLD:Lige nu er Oliver Abilgaard hjemme på sommerferie i Aalborg efter en fremragende sæson i sin russiske klub Rubin Kazan.

Det er gået så godt for den tidligere AaB’er, at han er kommet på årets hold i den russiske liga. Derudover var han også en del af landstræner Kasper Hjulmands bruttotrup til EM, men han klarede ikke cuttet til den endelige trup.

- Det var ikke den store overraskelse, at jeg ikke kom med. Jeg er i første omgang bare glad for, at jeg var med i bruttotruppen. Landsholdet er jo et mål for mig, og jeg vil gerne komme gradvist tættere på holdet, siger Oliver Abildgaard.

Hvorvidt han stadig er i spil til at kunne blive kaldt ind i tilfælde af skader, er et godt spørgsmål.

- Jeg må hellere lægge samme linje, som jeg kunne se, at Kasper Hjulmand gjorde, så jeg kan ikke svare på det, men jeg er som sagt også bare glad for, at jeg i første omgang var med i bruttotruppen, siger Oliver Abildgaard.