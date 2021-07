Tidligere AaB'ere gik målamok i Hobro-testkamp

Rettelse: Hobros mål til 3-2 var ikke et selvmål, men derimod et mål af prøvespilleren Aramis Kouzine, der tidligere har spillet i AaB. Dermed scorede både AGF's Søren Tengstedt og Hobro-prøvespilleren Kouzine, der begge har en AaB-fortid.

FODBOLD:Torsdag var himmerlændinge på besøg på et solbeskinnet Fredensvang i Aarhus, hvor AGF var værter for en træningskamp.

Hobro-holdet var i perioder fint med i en kamp, der var fyldt med intense dueller og fysiske nærkampe.

AGF løb dog med en sejr på 3-2, der hovedsageligt skyldes en stærkt spillende Søren Tengstedt, der i sommeren 2020 skiftede AaB ud med De Hvii'e på en fire-årig kontrakt.

Aarhusianerne skulle egentlig have prøvet sig af mod FC Midtjylland, men den kamp blev udskudt som følge af et coronatilfælde hos en U19-spiller.

Superliga-mandskabet kom foran efter bare ni minutters spil, da den tidligere AaB-angriber Søren Tengstedt sendte bolden sikkert i mål.

Føringen holdt imidlertid ikke længe, for midtvejs i første halvleg kunne Martin Thomsens tropper udligne. Prøvespilleren Villads Rasmussen fra Vejle Boldklub gjorde sig fint bemærket, for han sendte et langskud af sted fra venstre side, som Jesper Hansen i målet ingen chance havde for at redde.

1-1 var stillingen også efter tre kvarters fodbold.

Søren Tengstedt fordoblede sit eget målantal, da han i det 55. minut bragte AGF foran med 2-1. Hans skud tog en afretning, og så havde det ellers retning mod mål.

Ti minutter senere blev ondt gjort til værre, for AGF kom foran med 3-1, da den unge forsvarsspiller Thomas T. Kristensen kunne heade bolden i mål.

Mod slutningen af kampen fik de gulklædte gæster pyntet lidt på tingene, da den tidligere AaB-spiller, Aramis Kouzine, som er på prøvetræning i Himmerland, stod på det rette sted, det rette tidspunkt i modstandernes feltet.

Det var Hobros anden træningskamp i denne sommers opstart. I sidste uge vandt klubben med 1-0 mod lokalrivalerne fra AaB.