Tidligere AaB-fanfavorit vil meget gerne kopiere Uhre-optur

FODBOLD:Da han i sin tid brød igennem hos AaB, var Jannik Pohl lidt af en fan-favorit med sin hårdtarbejdende mentalitet, store hurtighed og hang til at stå på Vesttribunen.

Talentet var uomtvisteligt og spidskompetencerne var indlysende, men manglende skarphed foran kassen var blind passager på rejsen mod en flot fodboldkarriere for Pohl.

Siden tiden i AaB har han været forbi Groningen og senest AC Horsens. Begge steder har skader spoleret muligheden for et decideret gennembrud for Jannik Pohl, der stadig besidder nogle indlysende kvaliteter.

De kvaliteter skal nu finde et nyt sted at slå sig ned, da det står klart, at han ikke forlænger kontrakten med AC Horsens, som står til udløb ved årsskiftet.

- Lige nu går jeg og overvejer, hvad fremtiden skal byde på. Jeg har en ambition om at spille i den bedste liga. Det behøver ikke være i Danmark. Jeg er ikke geografisk begrænset til at lede efter danske klubber, så jeg vil bestemt også være interesseret, hvis det bliver muligt at spille i en af de øvrige nordiske ligaer, siger Jannik Pohl.

Angriberen, der stammer fra Gølstrup mellem Løkken og Hjørring, har gang i mange overvejelser i den igangværende klubjagt.

- Det er så vigtigt for mig, at jeg havner det rigtige sted, så jeg skal også overveje spillestilen i klubben og den givne liga. Jeg er dog helt med på, at det i sidste ende også er et spørgsmål om, hvordan interessen er for mig. Det er jo til syvende og sidst det afgørende, siger Jannik Pohl.

Den 25-årige angriber er bevidst om, at hans markedsværdi er set højere, end den er lige nu. Skader har været med til at ødelægge store perioder af de seneste sæsoner for Jannik Pohl. Det har fået ham til at gå egne veje i jagten på en fit fodboldkrop.

- Jeg skal være i fysisk topform, hvis jeg skal have forudsætningerne for at udleve mit potentiale som fodboldspiller. Jeg har også været uheldig. Eksempelvis blev jeg slagtet i en kamp mod FCK, hvor min fod gik i stykker. Det har taget noget tid at komme sig over den skade, men jeg har opsøgt en specialist, der har stået for min genoptræning, fortæller Jannik Pohl, der noterer sig, at det har været en stor succes.

- Det er noget, som jeg burde have gjort meget tidligere, for det har givet mig meget i forhold til min fysiske tilstand. Jeg føler mig fit nu, og jeg er blevet meget klogere på min krop, siger Jannik Pohl.

Angriberen har fundet tålmodigheden frem. Han er klar over, at det kan blive en udfordring at få den rigtige klub på plads tids nok til at være med i hele opstarten.

- Jeg er nok ikke den spiller, som klubberne kigger først efter, men jeg har også tålmodighed til at vente på den rigtige mulighed. Optimalt set vil jeg da gerne være med fra den første træning i det nye år, men jeg er forberedt på, at det kan trække ud med at find en ny klub, siger Jannik Pohl.

Den tidligere AaB-angriber har altid været kendt for en enorm fart, og den har han ikke mistet trods flere skadespauser.

- Jeg har stadig min fart. Jeg er fortsat hurtig på de første meter men også over lidt længere distancer, og jeg er som sagt i fysisk god forfatning nu. Derudover føler jeg selv, at jeg er blevet mere moden som fodboldspiller, og det kan jo være med til, at jeg bedre kan omsætte de chancer, jeg kommer frem til, siger Jannik Pohl, der tidligere har kæmpet med at omsætte de chancer, som han kom frem til, til mål.

Set i den kontekst er der særligt én angriber, som Pohl kan finde lidt inspiration i. Superligaens nuværende topscorer Mikael Uhre havde nogenlunde samme prædikat klistret på sig, som Pohl har haft, for bare halvandet år siden.

- Mikael Uhre er naturligvis en case, jeg kigger på og kan finde noget inspiration i. Han er da en pissefed historie, og jeg håber da, at jeg kan lave noget lignende, for jeg føler selv, at jeg har mange år tilbage i mig som fodboldspiller. Derfor er det også vigtigt, at jeg havner det helt rigtige sted i denne omgang, siger Jannik Pohl.