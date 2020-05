Tidligere AaB-formand pludselig død

NEKROLOG:Erhvervsmanden Per Søndergaard Pedersen, Aalborg, døde pludselig lørdag 16. maj i en alder af 66 år.

Ved sin død havde han intet mindre end 59 roller i dansk erhvervsliv - lige fra direktør til menigt bestyrelsesmedlem.

I den brede offentlighed var han især kendt for sin tid som bestyrelsesformand i superligaklubben AaB fra 2005 til 2010.

Per Søndergaard Pedersens erhvervskarriere tog for alvor fart i 1983, da han blev leder af Spar Nords første erhvervsafdeling. Fra 1989 stod han som direktør i spidsen for ejendomsudviklingsvirksomheden TK Development, og det blev karrierens helt store succeshistorie.

Ved Per Søndergaard Pedersens ansættelse var TK Development en virksomhed med otte medarbejdere, en omsætning på 100 millioner kroner og en egenkapital på 20 millioner kroner. Da han i 2002 forlod direktørstolen, var der nu 200 medarbejdere, omsætningen var steget til fire milliarder, og egenkapitalen lød på 2,5 milliarder.

Da Per Søndergaard Pedersen forlod TK Development, var det for at hellige sig en karriere som professionelt bestyrelsesmedlem, og samme år blev han en del af bestyrelsen i AaB.

Efter tre år som menigt medlem blev han i 2005 bestyrelsesformand, og han sad på posten, da AaB i 2008 blev dansk mester for tredje gang i klubbens historie og senere samme år deltog i Champions League.

En række investeringer slog dog samtidig fejl i disse år, så da AaB præsenterede et underskud på 87 millioner kroner for regnskabsåret 2009, tog Per Søndergaard Pedersen i april 2010 konsekvensen og trak sig som bestyrelsesformand. Han ønskede ikke, at kritikken af hans person forstyrrede arbejdsroen i AaB.

Per Søndergaard Pedersen efterlader sig hustru, tre sønner, to bonussønner og syv børnebørn.