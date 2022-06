Tidligere AaB-helt i opsigtsvækkende skifte til mesterklub

AALBORG:Nu har Rasmus Thelander sin fodboldfremtid afklaret. De næste tre sæsoner kan han kalde sig Ferencvaros-spiller, hvis alt går efter planen. Den nu tidligere AaB-profil skifter nemlig tilværelsen i Superligaen ud med en plads på holdkortet hos Ungarns største klub.

Med sit skifte til Ungarns største klub er Thelander også garanteret at komme ud at spille internationale kampe i den kommende sæson.

- Det har været en stor del af mine overvejelser. Det har været et stort ønske at komme til en klub, som også gør sig europæisk, og her ser det ud til, at vi har gode muligheder for at komme ud i Europa hvert år, siger Rasmus Thelander, da Nordjyske fanger ham.

Der har været flere overvejelser i spil, for det har ikke skortet på tilbud til forsvarsspilleren, der i sidste ende fandt tilbuddet fra Ferencvaros så godt, at det var nemt at takke ja til.

- Der er naturligvis mange overvejelser i spil, når jeg skal lave sådan et skifte, men efter at have besøgt klubben, er jeg ikke i tvivl om, at det er helt perfekt. Det er storklub, jeg kommer til. Jeg har fået en fin kontrakt, og min familie kan flytte med til en dejlig by, så hele pakken er perfekt for os, siger Rasmus Thelander.

Der har været snak om Grækenland, Cypern og mange andre sjove destinationer, så at det blev en - for en dansk spiller - lidt atypisk adresse, er ikke så overraskende i Thelanders tilfælde.

- Jeg har også været klar på et eventyr, og det er det her for mig og familien. Da jeg havde overvejet de forskellige tilbud, var jeg slet ikke i tvivl om, at det her var perfekt for mig, siger forsvarsspilleren.

Han har tegnet kontrakt med det ungarske mesterhold frem til sommeren 2025.