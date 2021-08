Tidligere AaB-keeper roser nordjysk pres og initiativrigdom

FODBOLD:Da kampen mellem Silkeborg og AaB var spillet til ende var der til en snak mellem tidligere holdkammerater. De to guldhelte fra 2014-sæsonen Nicolai Larsen og Rasmus Thelander fik lige vendt verdenssituationen, inden de gik ud og talte med den ventende presse.

Her havde de begge grund til at være optimistiske på trods af den mål-fattige forestilling, som de netop havde været en del af. Det levede de nu med - måske ikke så underligt, når det nu er to defensivt orienterede spillere, der skulle gøre status.

- Du kan gribe Silkeborg an på to måder. Enten går du op og presser, eller også afventer du. Vi endte med at stå lidt lavt, men det var ikke vores plan. Det ændrede vi i pausen, og så blev det også meget bedre i anden halvleg, siger Rasmus Thelander.

Defensivt så det i det store hele fint ud for AaB, der med Thelander som forsvarsgeneral gav et par chancer væk, men ellers havde man fint styr på de teknisk stærke midtjyder.

Generelt er det stadig omkring de offensive indsatser, at de fleste spørgsmålstegn samler sig i forhold til AaB's spil, men kaptajnen er stærk i troen på sine offensive medspillere.

- Vi skabte nok chancer til at vinde kampen mod Silkeborg, men vi skal score på vores chancer. Hvis vi ikke scorer, så kan vi jo ikke vinde fodboldkampe. Det er meget enkelt. Vi får spillet på en måde, så vi skal kunne lave mål. Det er i sidste ende et spørgsmål om kvalitet, men jeg er også sikker på, at det nok skal komme. Det er noget, vi har fokus på, siger Thelander.

Mod Silkeborg var AaB's offensive flow markant bedre, end i den foregående kamp mod FC Midtjylland, hvor ulvene i store dele af kampen åd AaB's offensiv råt.

- Positionerne mod Midtjylland var ikke gode nok, og nu har vi også set kampen igen. Der var ikke bevægelse nok på forreste linje. Det var meget bedre mod Silkeborg, og vi fik også skabt de chancer, som vi kan håbe på i en superligakamp, siger Rasmus Thelander.

Mens det er meget omtalt, at AaB kæmper med den offensive målproduktion i åbent spil, er det gået mere ubemærket hen, at AaB's normalt så målfarlige offensive dødbolde endnu ikke har leveret en scoring i denne sæson, selvom Rasmus Thelander var meget tæt på, da han headede et indlæg på stolpen i første halvleg. AaB's bedste i søndagens kamp håber dog på, at man får hul på bylden i den nærmeste fremtid.

- Forhåbentligt sker det meget snart. Vi har mange dygtige spillere på dødbolde, og det var noget af det, vi var rigtigt dygtige til i sidste sæson. Vi lavede mange mål på den måde, og modstanderne havde svært ved at dæmme op for os. Det er noget vi lægger stor vægt på, siger Rasmus Thelander.

Da Thelander i 2014-sæsonen fik sit absolutte gennembrud i superligaen var det med Nicolai Larsen bag sig i AaB-målet. Nu spiller han for Silkeborg, og han nød at møde sin tidligere klub.

- Det er altid sjovt at løbe på AaB og snakke med dem, man har spillet sammen med. Specielt nyder jeg at snakke med Poul Buus (AaB's målmandstræner), fordi han var jo manden, der ligesom kørte mig igennem, siger Nicolai Larsen.

Han kom på hårdt arbejde for at holde nullet, og måske derfor var han heller ikke sen til at anerkende AaB's indsats.

- Jeg må også sige, at set på anden halvleg, der var AaB nok et hak bedre end os, så jeg er fint tilfreds med, at vi fik et point. Det er stærkt, siger Nicolai Larsen, der kunne se en flok medspillere, der sled mere med spillet mod AaB, end man har gjort mod Sønderjyske og FC København i de to foregående kampe. Det var der et par gode forklaringer på.

- Det er lidt en kombination af, at vi mangler teknisk snilde til tider, og så kommer de bare med en høj presintensitet. Pedro Ferreira kommer ind og øger i hvert fald intensiteten i deres pres. Det gav os nogle problemer.

Netop presspillet fra AaB er noget, som Nicolai Larsen hæfter sig ved, når han skal komme med en vurdering af nordjyderne.

- For at være helt ærlig må jeg sige, at når man så deres forrige kamp mod Midtjylland, var det ikke deres bedste kamp. Mod FCK var det også lidt blandet, men i dag er jeg virkelig imponeret over AaB og den intensitet, som de lægger i presset. Jeg er også imponeret over deres måde at forsøge at dominere kampen på, så set fra mit perspektiv er den her kamp, den bedste fra AaB i denne sæson, siger Nicolai Larsen.