Tidligere AaB-målmand gået bort: Harbo Larsen død efter sygdom

FODBOLD:Nordjylland siger farvel til en af de store skikkelser i aalborgensisk fodbold.

Den tidligere AaB-målmand og målmandstræner Harbo Larsen er død efter kort tids sygdom i en alder af 70 år. Det oplyser AaB i en pressemeddelelse.

Harbo Larsen kom oprindeligt til AaB fra Aalborg Freja, og over 12 år fra 1976 til 188 stod han 230 kampe for klubbens bedste mandskab og var dermed med til at rykke klubben op i den bedste række.

Efter karrierestoppet fortsatte Harbo Larsen dog utrætteligt i AaB, og fra 1997 til 2003 var han tilknyttet klubben som målmandstræner.

Samtidig var han også en del af klubbens ambassadørkorps.

I forbindelse med AaB’s første kamp i den nye sæson vil AaB’s spillere bære sørgebind til minde om Harbo Larsen.

- AaB sender sine dybeste kondolencer, tanker og medfølelse til Harbo Larsens efterladte, skriver klubben.