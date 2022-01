Tidligere AaB-målmand gør comeback i Hobro

FODBOLD:Efter fire et halvt års fravær er Martin S. Jensen tilbage som målmandstræner på Hobro IK's førstehold, fortæller 1. divisionsklubben på sin hjemmeside.

- Martin S. Jensen er ny målmandstræner for førsteholdet i Hobro IK og får samtidig ansvaret for målmandstræningen ned til U13 i Hobro IKs ungdoms- og talentafdeling. Martin har tidligere været tilknyttet Hobro IKs førstehold og nu er han altså igen at finde på træningsbanerne sammen med Hobro IKs NordicBet Liga-mandskab. Han har ligeledes været tilknyttet Hobro IKs ungdoms- og talentafdeling de seneste år, lyder det fra Hobro IK.

Martin S. Jensen afløser Thomas Frederiksen, der er stoppet i klubben af familiære hensyn.

Martin S. Jensen var målmandstræner på Hobro IK's førstehold fra 2014 til 2017, hvor han stoppede i klubben, fordi han ikke kunne få det til at hænge sammen med sit civile job.

Som aktiv spillede Martin S. Jensen for AaB, OB, Randers, Esbjerg og Skive.