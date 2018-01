Tidligere AaB-mestertræner drager til Sydafrika

FODBOLD: Efter EM i 2016 stoppede Erik Hamrén som landstræner for Sverige efter syv år i spidsen for nationen. Derudover har han stået i spidsen for hold som AaB og Rosenborg på klubplan.

Men nu har Hamrén, som i 2008 gjorde AaB til dansk mester, taget et lidt utraditionelt karriereskridt.

Hamrén har fået job som general manager i den sydafrikanske klub Mamelodi Sundowns, bekræfter svenskeren over for det sydafrikanske medie iol.co.za.

- Det er en udfordring, og jeg kan godt lide udfordringer, lyder det fra Hamrén.

Mamelodi Sundowns fører i øjeblikket Sydafrikas bedste række, og den tidligere mestertræner glæder sig til opgaven, hvor han ikke skal dirigere fra sidelinjen.

- Fodbold er en holdsport. Jeg ser virkelig frem til at arbejde sammen med træneren Pitso Mosimane, siger Hamrén.

Ud over mesterskabet i AaB gjorde Hamrén også Rosenborg til norsk mester to gange, mens han har vundet den svenske pokalturnering med både AIK og Örgryte tidligere.

Som svensk landstræner kvalificerede han Sverige til EM i både 2012 og 2016, men formåede aldrig at skaffe holdet til VM.

/ritzau/