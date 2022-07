Tidligere AaB- og Hobro-angriber rykker til Thisted

THISTED:Aramis Kouzine har efter en lettere omtumlet fodboldtilværelse nu plantet fødderne i den nordvestjyske muld. I den kommende sæson skal han nemlig tørne ud for Thisted FC.

- Vi har tegnet en kontrakt med Aramis Kouzine for den kommende sæson. Det er håbet, at han bare kommer til at bombe løs, så vi skal lave en længere aftale, siger Thisted FC's sportschef Peter Bechmann.

Det er ingen hemmelighed, at Aramis Kouzine er udset til at afløse Yao Dieudonne, men det er ikke en forventning fra sportschefens side, at han skal levere samme antal mål som sin forgænger.

- Vi har naturligvis en drøm om, at Aramis kan blive en Yao 2, men han skal ikke nødvendigvis score det samme antal mål, som Yao gjorde. Det er en lidt anden type angriber, som kan nogle andre ting. Aramis er for eksempel dygtig til at falde ned i banen og deltage i spillet, hvorfra han så er dygtig til at time sine løb, siger Peter Bechmann til Nordjyske.

Aramis Kouzine har haft kræft. Han var AaB-spiller, da han i foråret 2020 fik konstateret Ewings Sarkom, der er en sjælden kræftsygdom, som opstår i knogler eller bindevæv.

Den har han siden kæmpet for at komme over, og det er lykkedes. Faktisk så godt, at han i foråret vendte tilbage til Nordjylland, hvor han denne gang til Hobro, men inden da nåede han faktisk forbi Thisted FC.

- Da vi havde ham på besøg første gang, kunne vi se, at det ikke var talentet, der fejlede noget. Det var den fysiske forfatning, som han skulle have arbejdet på. Det har han fået gjort godt i Hobro, så nu er han klar til at spille for os, siger Peter Bechmann.

Den 23-årige canadiske angriber har blandt andet brugt de seneste uger på at vise sig frem på en camp i Kolding, hvor en dansk agent har inviteret en masse fodboldspillere med det formål at vise sig frem for danske klubber. Den beslutning kaster nu en aftale af sig til Aramis Kouzine.