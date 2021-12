Tidligere AaB-profil er streget af sportschefens ønskeliste

FODBOLD:Superligaen er gået på vinterferie, og dermed ligger spændingselementerne på skrivebordene rundt omkring i de danske ligaklubber. Det samme er tilfældet hos AaB, hvor sportschef Inge André Olsen er ved at forberede sig til vinterens transfervindue.

På nordmandens skrivebord er der dog streget af bruttolisten fra sommerens mulige transferaktiviteter. Tidligere har skagboen Nicolaj Thomsen nemlig været et emne hos sin gamle klub. Men den forbindelse er død igen.

- Der har været interesse, men han er ikke på vej ind til os, lyder det direkte svar fra Inge André Olsen.

- Vi har jo tidligere snakket med agenterne, der har styr på den slags. Det har det været konklusionen, at der ikke var et match. Der har været snak, og verden er jo ikke større, når det er en tidligere AaB-spiller. Vi kender ham, og vi snakkede da.

Var det jer eller ham, der ikke fandt det interessant?

- Det var ikke interessant for os, siger nordmanden.

Dermed ligner det ikke et comeback til midtbanespilleren, der ved årsskiftet har kontraktudløb i norske Vålerenga. Dem tilsluttede han sig i sommeren efter bruddet med FC København. Tidligere har den nu 28-årige nordjyde repræsenteret Nantes.

Nicolaj Thomsen var i 2014 med til at vinde både det danske mesterskab og pokaltitlen med AaB. Arkivfoto: Grete Dahl

I stedet kigger AaB's sportschef på de henvendelser, som kommer på klubbens spillere. Her melder han om tidlig interesse på markedet.

- Der begynder at være noget aktivitet. Der er interesse for vores spillere. Men det er ikke sådan, at vi har siddet i forhandlinger med nogen, fortæller han.

En af de AaB-spillere, der er meldt interesse om på rygtebørsen, er portugisiske Pedro Ferreira. Den spanske sportsavis AS har eksempelvis erfaret, at Celta Vigo i La Liga kigger på den defensive midtbanespiller.

- Ja, der er interesse for ham. Det er der for flere spillere. Men vi skal sælge os dyrt. Det er en prioritet at opbygge kontinuitet i truppen og bygge videre på vores projekt. Det skal gøres på en god måde. Så det koster, hvis de skal købes ud, lyder det fra Inge André Olsen.

Vinterens transfervindue går fra 5. januar til 31. januar.