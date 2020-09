Tidligere AaB-spiller genstarter karrieren i Jammerbugt FC

JAMMERBUGT:Den tidligere AaB-spiller, Andreas Bruhn Christensen, er tilbage i dansk fodbold efter et ophold i Norge hos Arendal Fotball, hvor en skade endte med at sætte fodboldkarrieren på pause.

Efter en hofteoperation og ni måneder på sidelinjen er offensivspilleren nu klar til at genoptage fodboldkarrieren og det har den 26-årige Andreas Bruhn Christensen valgt skal ske i Jammerbugt FC. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

- Jammerbugt FC var allerede i mine tanker, da klubben kontaktede mig. Jammerbugt FC passer godt ind i forhold til min situation, efter jeg er vendt hjem til Aalborg. Jeg skal i gang igen efter min skade og vil samtidig gerne fortsætte på de studier, jeg er startet på i min skadesperiode. Hos Jammerbugt FC får jeg fodbold på et godt niveau og en klub med ambitioner og en god træningskultur, så det er et godt sted for mig i forhold til at finde tilbage til mit niveau, siger Andreas Bruhn Christensen i pressemeddelelsen.

Her har den tidligere Superliga-spiller først og fremmest målsætninger på den korte bane, men er samtidig heller ikke i tvivl om, hvad målet er længere fremme i tiden.

- På kort sigt handler det om at komme til at spille nogle kampe og genfinde fodboldformen. Og så skal jeg gerne bidrage til holdet. Jeg er en flowspiller, som er god på bolden og som forhåbentlig kan bidrage med mål og assists, men også til at vi spiller god fodbold og forhåbentlig fortsætter den gode stime af sejre. På lang sigt er ambitionen at komme tilbage på højst mulige niveau. Men lige nu er mit fokus her og jeg glad for at have fået muligheden i Jammerbugt FC. slutter den nye Jammerbugt FC spille.

Cheftræner Bo Zinck glæder sig over aftalen med Andreas Bruhn Christensen.

- Det er først og fremmest glædeligt, at vi kan tiltrække en spiller med Andreas’ kvaliteter og med Superligakampe på cv’et. Så det glæder mig, at Andreas har valgt at genstarte fodboldkarrieren hos os og at han synes, vi er en interessant klub. Det vidner om, hvor langt vi er kommet som klub. Og så passer Andreas godt ind i truppen. Han kender mange og er en god og ydmyg fyr, som har ambitionen om at vende tilbage til øverste niveau. Og det er vigtigt for mig. Den ambition viser, at sulten er der endnu og jeg ser frem til at arbejde med Andreas, lydet det fra Bo Zinck i pressemeddelelsen.

Andreas Bruhn Christensen kom fra Støvring IF til AaB, hvor han fik sin superligadebut. Senere gik turen til Viborg FF og Randers FC, inden turen gik til norske Arendal Fotball.