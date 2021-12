Tidligere AaB-spiller har gang i et norsk eventyr af de helt vilde

FODBOLD:I et år med mange fantastiske og nærmest magiske fortællinger fra dansk idræt i almindelighed og dansk fodbold i særdeleshed kan Mathias Wichmann byde ind med sin egen eventyrfortælling fra Norge.

Den tidligere AaB-spiller har som anfører stået i spidsen for en helt igennem fantastisk sæson for FK Jerv. Den lille norske fodboldklub fejrede sin 100-års fødselsdag ved for første gang at sikre oprykning til den bedste norske fodboldrække.

Det skete efter et episk fodbolddrama. Det norske system er skruet sådan sammen, at nummer tre til seks i den næstbedste række spiller playoff-kampe om at komme med i en decideret finale mod det tredjedårligste hold fra den norske liga.

Sådan en proces trækker ud, og derfor var det først i sidste uge, at en lang sæson kulminerede for Mathias Wichmann og Jerv. I en playoff-finale mod Brann Bergen endte den ordinære kamp 1-1. Efter den forlængede spilletid var stillingen 4-4. Den helt vanvittige fodboldkamp fik sit prik over i'et, da de to hold måtte ud i straffespark nummer ni for at finde en vinder.

Det blev Mathias Wichmann og FK Jerv, der kunne gå amok i oprykningsrus. En oplevelse, der har sat sig i midtbanespilleren.

- Det var fuldstændigt sindssygt. Vi blev vel kørt over i de første 90 minutter, men på en eller anden mærkværdig måde fik vi scoret til 1-0, så på en eller anden måde fik vi spillet 1-1, og i den forlængede spilletid eksploderede det hele.

- Vi kom foran 3-1 i den forlængede spilletid og var en mand i overtal. Alligevel fik Brann udlignet til 3-3. Her lignede det en straffesparksafgørelse. Vi bragte os så foran med 4-3, inden Brann fik udlignet til 4-4 lige til slut, så det var en meget underlig oplevelse at gå ind til straffesparkskonkurrencen, siger Mathias Wichmann, der selv scorede på sit forsøg fra 11-meterpletten.

Da den totale triumf var en kendsgerning, var det svært for Wichmann og holdkammeraterne at fatte omfanget af bedriften. Ikke mindst på grund af udtalt træthed.

- Jeg tror stadig ikke helt, det er gået op for os, og lige i situationen var vi også ekstremt trætte, for et par dage før finalen havde vi også været ude i 120 minutters fodbold i semifinalen, så vi var helt færdige, fortæller Mathias Wichmann.

Bedriften har vakt opsigt i hele fodbold-Norge. Det er virkelig en fortælling, der er tæt på at ramme H.C. Andersens eventyrlige beretter-evner.

- Flere eksperter her i Norge har udtalt, at det her var den største fodboldsensation i Norge siden årtusindskiftet. FK Jerv er altså også en lille klub i forhold til at skulle spille i den bedste norske række, siger Mathias Wichmann.

Mathias Wichmann blev presset til det yderste i oprykningskampene. Her får Jerv-anføreren hjælp fra et par holdkammerater til at få bugt med en krampe. Arkivfoto: Tor Erik Schrøder / NTB/Ritzau Scanpix

Direkte adspurgt om et dansk sammenligningsgrundlag er Mathias Wichmann hurtig til at finde et lokalt nedslagspunkt.

- Det burde ikke være muligt for os at rykke op. Du kan måske sammenligne Jerv lidt med Jammerbugt. Jerv er dog en mindre klub målt op mod Jammerbugt, siger Mathias Wichmann, der på trods af hårde odds glæder sig til at prøve kræfter med den bedste norske række.

Større end DM-guld

Mathias Wichmann var med, da AaB tilbage i 2014 vandt DM-guld og spillede fejende flot fodbold. Dengang var Mathias Wichmann reserve for spillere som Rasmus Würtz, Kasper Risgård og Thomas Augustinussen. Det blev til 11 kampe, hvor de ni var med udgangspunkt på bænken.

Historien er en anden, når det gælder Mathias Wichmanns andel i FK Jervs sensationelle oprykning til den bedste norske række.

- Det her er det største, jeg personligt har været med til at prøve som fodboldspiller, men det er svært at sammenligne de to sæsoner, for det var også fantastisk for mig som AaB-fan at være med til. AaB vil altid have en stor plads hos mig, så "The double" vil altid være noget særligt. Forskellen er bare, at her er der tale om noget, som jeg måske har en lidt større personlig andel i, siger Mathias Wichmann.

- Man skal huske på, at vi var udråbt som favorit eller i hvert fald oplagt kandidat til at rykke ned. Nu endte vi med at rykke op. Det fortæller bare lidt om, hvad det var for en sæson, vi endte med at få, siger Mathias Wichmann.

Nu venter et møde med den bedste norske række. Her kunne Wichmann sagtens have spillet allerede i tidligere sæsoner. Blandt andet fordi den nuværende AaB-træner Martí Cifuentes forsøgte at hente Mathias Wichmann til Sandefjord i sin tid.

- Det bliver en stor oplevelse at være tilbage på sådan et niveau. Vi er klar underdog og favorit til at rykke ned, men nu skal vi ud og forstærke os. Vores træner er ret vild til at finde nogle dygtige spillere. Det skal han også gerne gøre op til næste sæson, siger Mathias Wichmann.

I første omgang gælder det lidt juleferie, inden turen atter går mod Norge og FK Jerv.