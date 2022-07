Tidligere AaB-spiller kigger mod udlandet

AALBORG:Da Casper Gedsted og AaB kort før sæsonens afslutning meldte ud, at parterne var blevet enige om at ophæve den aftale, der ellers løb fire sæsoner yderligere. Årsagen var, at Casper Gedsted gerne ville spille et sted, hvor han havde udsigt til mere spilletid, end der var udsigt til i AaB.

Siden da har han sammen med sin agent fået forskellige tilbud præsenteret, ligesom der har været interesse fra forskellige klubber, men indtil videre har Casper Gedsted ikke fundet sin nye arbejdsgiver. En situation som han har det fint nok med.

- Lige i begyndelsen var jeg lidt stresset over situationen. Jeg har jo ikke prøvet den her situation før i min karriere, men nu er jeg ikke så nervøs, fordi jeg ved, der har været konkret interesse, konstaterer Casper Gedsted.

Den nu tidligere AaB-spiller har nu affundet sig med situationen, og han tager sin status som klubløs med ro.

- Der er noget løbende interesse, og jeg har også haft konkrete tilbud. Jeg har dog valgt at holde alle muligheder åbne, for jeg vil være sikker på, at jeg træffer et valg på det bedst oplyste grundlag, forklarer Casper Gedsted.

Når den unge fodboldspiller taler om det rette valg, er der nogle meget konkrete overvejelser, som spiller en hovedrolle.

- Jeg skal finde ud af, om jeg vil havne et sted, hvor jeg er førstevalg. Så er det måske på en lidt lavere hylde. Det kan også være, at jeg går efter en større klub i en bedre liga, hvor jeg ikke er førstevalg. Her skal jeg overveje, hvordan muligheden for spilletid ser ud, for jeg skal gerne havne i en klub, hvor der er bedre mulighed for spilletid, end jeg havde i AaB, siger Casper Gedsted.

Noget kunne tyde på, at pilen peger mod Norge eller Sverige, hvor andre danske spillere har haft stor succes med at bryde igennem. Særligt Norge har været en destination, som har hjulpet flere danske spillere med at tage et stort skridt frem i karrieren. Sådan noget spiller også ind i overvejelserne.

- Jeg har sådan set haft flere spændende muligheder. Der har været dialog med klubber i den bedste svenske og norske række. Der har også været dialog med danske klubber i de to bedste rækker, så lige nu overvejer jeg, hvad det skal ende med, siger Casper Gedsted, der håber på en snarlig afklaring.

- Jeg vil gerne have noget på plads i løbet af et par uger. Det skal være det rette sted, men jeg vil også gerne i gang, siger Casper Gedsted.