Tidligere AaB-spiller vil tage ansvar i sammenbragte Jammerbugt

FODBOLD:Gennem de seneste to kampe har Emrah Badili fået en speciel rolle på Jammerbugt FC's 2. divisionsmandskab. Han er nemlig en af de få spillere i truppen, som har hjemme i Nordjylland.

Med en opvækst i Nørresundby og ungdomsfodbold i Vendsyssel samt AaB skiller hans fodbold-cv sig også ud fra de mange udenlandske spillere, som er hentet ind til Jetsmark-overbygningen under ledelse af klubejer Klaus-Dieter Müller. Netop den tyske klubejer var også manden, som fik 20-årige Badili nordpå.

- Det er et fedt projekt, som de har kørende heroppe. Jeg snakkede jo lidt med ejeren, da han viste interesse for mig, og det vil jeg gerne være en del af. Trods al den negative omtale synes jeg ikke, at det er så slemt, som folk siger. Tværtimod synes jeg, at det går fremad, og jeg er fortrøstningsfuld i forhold til resten af sæsonen, lyder det fra midtstopperen.

Lørdag startede han inde på udebane mod BK Frem, hvor Jammerbugt måtte lide tredje nederlag ud af sæsonens tre 2. divisionskampe. Det var anden gang i streg, at vendelboen indtog en startplads på holdet, siden han kom til fra AaB.

Som den ældste af klubbens danske spillere i den nuværende kamptrup og en begyndende rolle som stamspiller er han også klar til at tage ansvar i sin nye klub.

- Der er en flok spillere, som spillede 1. division her sidste sæson, og de ved, hvad det kræver. Men selvfølgelig ser jeg mig selv som en af dem, der skal tage lidt ansvar, når jeg trods alt er fra Nordjylland og er ret lokal. Det var også en af grundene til, at jeg tog til Jammerbugt i stedet for at finde en klub på Sjælland. Jeg vil hellere repræsentere Nordjylland, hvor jeg er fra, fortæller han.

Badili havde nemlig taget beslutningen om at bryde med AaB, inden der var kontakt med Jammerbugt FC. Trods sine år som ungdomsspiller i den aalborgensiske klub fandt han sig aldrig til rette på mandskabet i Danmarksserien, hvor han tilbragte den seneste sæson som førsteårssenior.

- Hvis jeg skal være helt ærlig, så havde jeg det ikke så godt i AaB. Jeg vil ikke snakke dårligt om klubben, men jeg har ikke lagt skjul på, at jeg ikke trivedes på danmarksserieholdet, og det ved de også godt derude. Derfor var det på tide at tage et skridt videre, og her var Jammerbugt helt perfekt, siger Badili.

I stedet tog han et stort skridt op fra Danmarksserien og spiller nu med i 2. division. Lørdag var Jammerbugt godt på vej mod første point i sæsonen, men efter en times spil tog Frem over på københavnernes hjemmebane.

- Jeg synes, at vi stod fint i vores organisation i forhold til de seneste opgør. Vi har jo ikke spillet så lang tid sammen, og vi har en helt ny gruppe af spillere. Vi skal lige lære hinanden at kende og få det hele på plads, siger han.

- Det var svært til at starte med. Men jeg har lært gutterne at kende, så vi tager det skridt for skridt, og så må vi se, hvor det bærer hen. Jeg er sikker på, at vi nok skal få styr på det hele, og så må vi håbe på nogle sejre snart, tilføjer Emrah Badili.

Sundbynitten tog i første omgang til Vendsyssel FF som U15-spiller, hvor han tilbragte to sæsoner, inden han sluttede sig til AaB. Her kæmpede han med omkring U17- og U19-ligaholdene. Det sidste halve år af U19-tiden spillede han så for AB's U19-hold, inden han vendte tilbage til AaB og begyndte i Danmarksserien for et år siden.

Gennem ungdomstiden har Emrah Badili været til flere prøvetræninger i jagten på en kontrakt - eksempelvis i 2018, hvor han uden held prøvede lykken på U17-holdet i den tyrkiske storklub, Besiktas.