Tidligere AaB-stjerner fik nyt mesterskab: DM for old boys til Aalborg KFUM

FODBOLD:Kasper Risgård sikrede sig onsdag aften sin tredje DM-titel, da Aalborg KFUM vandt DM for old boys ved at besejre AC Odense med 3-2 i finalen, der blev spillet på neutral grund i Galten.

Aalborg KFUM-mandskabet har de sidste par år løbende nappet de tidligere AaB-spillere, når de har indstillet karrieren på topplan, og med i truppen til finaleopgøret var således en perlerække af tidligere AaB-stjerner.

Med på holdet var blandt andre Kasper Risgård, der også scorede, Thomas Augustinussen, Thomas Gaardsøe, AllanGaarde, Patrick Kristensen, Daniel Christensen, Jacob "Taz" Sørensen og Rasmus Würtz, men de var også oppe imod et Odense-mandskab med adskillige superligaprofiler.

Her var der også gensyn med en tidligere AaB'er i form af Kenneth Emil Petersen foruden navne som Morten Bisgaard, Ulrik Pedersren og Anders Møller Christensen.

Om Kenneth Emil Petersen havde svært ved at lægge sin AaB-fortid bag sig, skal være usagt, men han bragte i hvert fald Aalborg KFUM i front med et selvmål, inden Odense udlignede.

Således sluttede den ordinære tid 1-1, men det i den forlængede spilletid scorede Jacob "Taz" Sørensen og Kasper Risgård og sikrede DM-guldet. Cirka 30 AaB-fans havde taget turen til Galten og havde en fest på sidelinjen.