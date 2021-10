Tidligere AaB-talent har fået debut i udlandet - sådan har han det

FODBOLD:Midt i august rykkede det nordjyske forsvarstalent Anders Bærtelsen teltpælene op hos Vendsyssel FF for i stedet at flytte til Haugesund i den bedste norske fodboldrække.

Sidenhen har den unge aalborgenser måttet nøjes med at sidde med på bænken, men nu har han omsider fået sin officielle debut. 3. oktober løb han på banen som en del af holdets startopstilling i en udekamp mod Tromsø.

- Det var fedt at få debut, for det betyder bare, at man føler sig som en større del af holdet. Jeg var selvfølgelig nervøs og spændt, for det er jo vigtigt at vise, at man kan bidrage med noget, og at klubben kan stole på mig i kampsituationerne, fortæller Anders Bærtelsen.

Selvom han var glad for startpladsen, så føler skuffelsen over, at Haugesund blev slået 2-0 af Tromsø også.

- Jeg synes dog, at det var en fin kamp for mig personligt, selvom det er klart, at der var ting, som kunne være bedre, når vi nu endte med at tabe. Men det var dejligt at komme rigtig i gang heroppe, konstaterer den unge forsvarsspiller.

Har udviklet sig i træningen

Med sin første officielle kamp for klubben i banken er nordjydens ambitioner stadig lige så tårnhøje, som da han først skiftede til klubben.

- Tiden må vise, hvad der kommer til at ske, men jeg har da ambition om at spille mig ind som fast mand på holdet, og jo før jo bedre. Jeg føler, at jeg har udviklet mig her, selvom jeg ikke har været i aktion inden kampen mod Tromsø. De ser mig også an til træningerne og træningskampene, og der er det vigtigt at levere. Det er også derfor, jeg fik chancen nu, forklarer Anders Bærtelsen.

Anders Bærtelsen kom i aktion i kampen mod Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen/NTB/Ritzau Scanpix

Heller ikke fremtidsplanerne og drømmene har ændret sig for den håbefulde unge fodboldspiller, der ikke ønsker at vende tilbage til Danmark lige foreløbig.

- Jeg håber, at det her er et skridt på vejen videre i udlandet. Det er da mit helt klare mål, så jeg håber ikke, at jeg skifter tilbage til Danmark fra Norge. Jeg vil gerne tilbage, men først efter nogle år i hvert fald.

Skiftet fra det danske til det norske byder ikke på de helt store omvæltninger, men alligevel var det ikke helt nemt for den unge danske fodboldspiller at forlade de trygge rammer i Nordjylland.

- Det er klart, at det var hårdt i starten, fordi man lige skulle vænne sig til det hele, men jeg har heldigvis muligheden for at tage hjem i de her landsholdspauser, samtidig med at min familie, venner og kæreste har mulighed for at komme på besøg heroppe, pointerer den tidligere AaB- og Vendsyssel-spiller.

- Det er gået rigtig fint med at flytte. Det er en god og hjælpsom klub, jeg er havnet i, og samtidig er vi tre danskere på holdet, hvilket har gjort det nemmere.

Dansk assistance i Norge

De to resterende danske spillere i truppen er Peter Therkildsen og Benjamin Tidemann Hansen, der ikke kun har hjulpet Anders Bærtelsen med at falde godt til i de nye omgivelser, men også med det lidt drillende sprog.

- Sproget fungerer egentlig fint. Jeg føler, at de forstår mig, og jeg forstår dem. Det bliver i hvert i fald nemmere hele tiden, og ellers er de andre danskere søde til at hjælpe mig, griner han.

De tårnhøje ambitioner sætter også sine spor i hverdagen, og derfor er der ikke meget andet end fodbold på skemaet for Anders Bærtelsen, som ånder og lever for sin karriere.

- Jeg valgte at flytte ud for fodbolden, og derfor vil jeg jo gerne have, at det lykkedes, så derfor handler mit liv også næsten kun om fodbold lige nu. Jeg spiller lidt golf, når vejret er til det, og hvis jeg har tid, så følger jeg også stadig med i AaB og Vendsyssels kampe, fortæller han.