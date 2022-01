Tidligere AaB-talent rykker fra Jammerbugt til Esbjerg

FODBOLD:Egentlig kunne det være blevet til et skifte allerede i sommerpausen, men lidt is i maven og tro på Bo Zincks lederegenskaber har i den grad vist sig at være den helt rette opskrift på succes for en af holdets helt store profiler.

Nu kan Bardhec Bytyqi nemlig skrive Esbjerg fB-spiller på sit visitkort, og selvom der ikke er stor afstand mellem de to hold i tabellen, så er det alligevel et kæmpe spring for den tidligere AaB-spiller, der under Bo Zinck blev transformeret fra back til offensiv profil.

- Det er jo en kæmpe klub, jeg skifter til, så jeg er meget tilfreds med det her skifte. Jeg kunne være skiftet til en anden klub i sommer, men jeg blev i Jammerbugt, fordi vi lige var rykket op, og jeg havde en fidus til, at vi under Bo Zinck kunne gøre det godt. Det er en beslutning, som jeg er glad for i dag, for den har været helt rigtig i forhold til det her skifte, siger Bardhec Bytyqi til Nordjyske.

Med skiftet til Esbjerg følger også en fuldtidskontrakt, hvilket er en stor ting for Bytyqi.

- Det her er et stort skridt for mig. Det betyder, jeg kan have 100 procent fokus på at spille fodbold. Det er svært for mig at sammenligne de her to klubber, jeg skifter imellem. Esbjerg har jo eksempelvis et top tre-stadion i Danmark. Det er noget helt andet, end det jeg er vant til fra Jammerbugt, siger Bardhec Bytyqi.

Den 25-årige fodboldspiller er ikke i tvivl om, at det bliver godt for hans udvikling at komme til Danmarks vigtigste havneby.

- Det her er det helt rigtige step for mig. Jeg har store forventninger til, hvad det kan blive til i Esbjerg, siger Bytyqi, der fik størstedelen af sin fodboldopdragelse i AaB, inden han som seniorspiller fik succes i Jammerbugt FC. Skiftet til Esbjerg har været på tegnebrættet i et stykke tid, og det er derfor en lettet fodboldspiller, der nu drager til Esbjerg.

- Det er skønt, at det er kommet på plads. Jeg har været lidt stresset over hele den her situation, og den usikkerhed, der altid følger med. Men nu er det hele på plads, og jeg glæder mig til at komme i gang, siger Bardhec Bytyqi.