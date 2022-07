Tidligere AaB-talent tættere på Hobro-gennembrud

FODBOLD:20-årige Oliver Overgaard har efter et år som Hobro-spiller endnu til gode at finde vej til startopstillingen i 1. divisionsklubben. Det ser dog kun ud til at være et spørgsmål om tid, før midtbanespilleren tager det sidste skridt.

Lørdag scorede den tidligere ungdomsspiller i superligaklubben AaB et smukt mål i hobrogensernes 2-2-opgør mod Vendsyssel FF. Her spillede Oliver Overgaard 45 særdeles fine minutter som højre wingback og kronede indsatsen med et følt spark fra kanten af feltet og ind i det modsatte målhjørne.

- Der er ingen tvivl om, at han begynder at trykke på speederen nu. Efter at vi har sagt farvel til Oliver Klitten og Mathias Haarup, så er han en af de spillere, der byder sig til i forhold til at dække den plads, siger cheftræner Martin Thomsen.

Oliver Overgaard har kontrakt med Hobro i endnu to sæsoner, og det viser også, at det er en spiller, som klubben tror på.

- Han har stor fart, en stor motor og en rigtig god fod. Mod Vendsyssel fik han vist, at han kunne finde de offensive positioner, og så er han altså en af de bedre afsluttere i vores trup, pointerer Hobro-træneren.

Martin Thomsen kunne se sit hold dominere stort i første halvleg mod Vendsyssel.

- Generelt manglede vi dog lige den sidste kvalitet i afslutningerne, men jeg var rigtig godt tilfreds med spillet, for vi var farlige og så gode ud i vores høje pres.

I anden halvleg mistede Hobro dog initiativet i kampen, og Vendsyssel fik vendt kampen på hovedet. I kampens sidste kvarter fik Hobro dog kæmpet sig tilbage og fik udlignet ved Mads Hvilsom.

- Det var dejligt, at vi fik finpudset Hvilsoms målnæse en smule og også sluttede kampen godt af. Desværre spillede vi længe lidt for langsomt i anden halvleg, konstaterer Hobro-træner Martin Thomsen.