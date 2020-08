Tidligere AaB-teenager lagde grundlaget for storsejr til Fortuna

FODBOLD:Der var dømt lokalopgør, da Fortuna Hjørring onsdag tog imod AaB i Gjensidige Kvindeligaen. Her vandt hjemmeholdet med favoritrollen med 4-0 over oprykkerne i en kamp, hvor et velkendt ansigt for AaB-lejren startede målfesten.

De to første mål stod tidligere AaB-angriber Sofie Lundgaard således for.

Som forventet var det de danske mestre, som havde overtaget i kampen mod de nordjyske oprykkere. Således var det primært pasninger fra vendelboerne i opgøret, ligesom Fortuna Hjørring-spillerne vandt mange af de fysiske dueller.

Det blev bare aldrig helt farligt, når hjemmeholdet kom helt frem til AaB-målet. Efter et kvarters spilletid sendte Olivia Holdt et forsøg mod Line Andersen på stregen, men bolden sejlede over overliggeren.

Herefter blev Fortuna ved med at presse på gennem første halvleg. Men afslutningerne var aldrig af en kvalitet, som rystede AaB-målvogteren.

Alt imens forsøgte oprykkerne sig enkelte gange på omstillingsmuligheder, der bød sig grundet mestrenes hårde tryk højt oppe på banen. Men farten manglede for at komme til brugbare chancer til de aalborgensiske offensivspillere.

Med få minutter tilbage inden pausen belønnede presset fra hjemmeholdet sig. Fra midterlinjen sendte Sara Holmgaard en ualmindeligt lang og velplaceret bold ned i angrebet, hvor AaB-forsvaret missede clearingen.

Det gav 18-årige Sofie Lundgaard muligheden for at få panden på den høje bold, hvorfra hun udplacerede Line Andersen i mål. Dermed scorede angriberen mod sin tidligere klub, hvor hun har scoret masser af mål i 1. division.

Foto: Henrik Louis

I anden halvleg udbyggede Lundgaard føringen. Fem minutter efter pausen sendte hun bolden på overliggeren efter en tværaflevering ind i feltet. Det snød Line Andersen i mål, hvorefter Sofie Lundgaard igen kunne sætte sit hoved på til en Fortuna-scoring.

Kort efter lykkedes det Fortuna Hjørring at straffe AaB på en omstilling. En dyb aflevering endte ved Emma Snerle, der løb de sidste meter mod mål, hvorfra hun snød flere forsvarere for derefter at udplacere AaB-målmanden med en sikker inderside lige inden for højre stolpe.

Der skulle ikke gå mange minutter, før hjemmeholdet igen sendte bolden i kassen. Her var det angriber Cristina Carp, der på en kontramulighed løb fra sine to oppassere og sparkede Fortuna foran til 4-0.

Med otte minutter igen var indskiftede Lise Dissing tæt på at gøre det til 5-0, da hun fra klos hold sparkede på et frit mål. Men AaB-forsvaret kom i sidste øjeblik på plads og afværgede yderligere scoringer.