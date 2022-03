Tidligere AaB-topscorer er faldet i unåde i sin klub

FODBOLD:Det har bestemt ikke været nogen dans på roser i denne sæson for den tidligere AaB-spiller Mikkel Kaufmann, der er lejet ud fra FC København til Hamburger SV i den næstbedste tyske række.

Kaufmann har stadig sin første turneringsscoring til gode for HSV. Trods deltagelse i 22 kampe er det endnu ikke blevet til mål, og nu ser fremtiden i den nordtyske havneby uvis ud for Kaufmann. Han har angiveligt haft svært ved at møde op til tiden, hvilket man ikke slipper godt fra i Tyskland.

- Hvis du ikke er punktlig flere gange, er det muligt, at du ikke er der i weekenden, forklarede HSV-træner Tim Walter og gjorde det klart: - Vi har klare regler på holdet, siger holdets manager Tim Walter til den lokale avis Hamburger Abendblatt.

Suspenderingen op til lørdagens kamp mod Fortuna Düsseldorf får flere tyske medier til at spekulere i, at HSV muligvis har benyttet Mikkel Kaufmann for sidste gang.

Opholdet i den store traditionsrige nordtyske klub har været alt andet end en sportslig succes for Mikkel Kaufmann. Han har sammenlagt fået beskedne 162 minutters spilletid for HSV i 2. bundesliga.