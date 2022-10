Tidligere AaB-træner agerede tolk for Erik Hamrén

FODBOLD:Når AaB mandag tager imod Viborg FF på Aalborg Portland Park, er det to cheftrænere med markant historie i samme klub, der mødes.

Erik Hamrén som mestertræner i 2008 og Jacob Friis med adskillige år i klubben som spiller og træner. De to har således også krydset hinandens veje i AaB, hvor Friis havde en af sine tidlige træneropgaver på klubbens andethold, mens Hamrén stod i spidsen for superligamandskabet.

- Jeg har været ude at spise med Hamrén og en argentinsk prøvespiller på Kunst & Spaghetti. Hamrén kunne en smule spansk, men der havde jeg haft min første tur til Mexico og kunne hjælpe med oversættelse. Jeg var også nede at se et par træningspas med spilleren og hjælpe ham i gang. Men det har Erik nok glemt igen, fortæller Jacob Friis.

- Jeg havde mere hår på hovedet dengang og var så lille en del af hans hverdag, så jeg vil ikke have mindre respekt for ham, hvis han ikke kan huske, at vi har været ude at spise sammen. Det er en mand med en flot trænerkarriere, som jeg har fuld respekt for, siger Viborg-cheftræneren.

Sidenhen tog Jacob Friis igen til Mexico og fulgte således med fra en gammel computer, da AaB vandt over Brøndby i 2008, og Erik Hamrén sikrede klubbens tredje mesterskab.

Efterfølgende kom Friis tilbage til Aalborg og arbejdede sig op som træner i AaB's ungdomsrækker. Det udmundede sig i rollen som assistent på superligamandskabet, inden han selv blev cheftræner i sin hjerteklub.

Offensiven er på vej

Projektet under Jacob Friis' ledelse var dog anderledes end de nuværende takter i AaB. Her blev presspillet en mere markant del af den gennemgående spillestil fra Superliga og ned gennem ungdomsholdene.

- Da jeg var cheftræner, bestemte vi som klub, at der skulle prøves noget nyt. Vi levede stadig lidt i skyggen af triumfen i 2014, og det var et bevidst valg af mange forskellige grunde, at vi gerne ville tage noget initiativ uden bolden. Det handlede også om at udvikle ungdomsafdelingen, så spillerne kunne sælges til større, udenlandske ligaer, fortæller Jacob Friis om strategien, efter han tog over for Morten Wieghorst som cheftræner.

- Man kan se noget genkendeligt fra de hold og landshold, som Hamrén har haft. Der er spillet ret klart praktiseret. Men det er en svær sammenligning, som også har meget med spillermateriale og andre faktorer at gøre, tilføjer han.

Siden sin ankomst har Erik Hamrén især haft held med at stabilisere defensiven og har i særdeleshed fokuseret på det tålmodige opbygningsspil. Siden første kamp mod AGF har AaB således kun lukket ét mål ind gennem tre superligakampe.

Men fokus er trods alt også på det offensive arbejde, som holdet har kæmpet med i længere tid.

- Vi arbejder med begge dele. De er nødvendige i kampene. Det er måske lettere at få struktur i det defensive end i det offensive, så det kan synes af lidt mere med det defensive arbejde end det offensive, forklarer Hamrén.

Gennem den seneste uges tid har flere spillere fået mål i støvlerne. Younez Bakiz scorede to gange i superligasejren over Lyngby, men Marco Ramkilde scorede sit første seniormål i pokalopgøret i Vanløse, hvor Allan Sousa ligeledes lykkedes to ud af tre gange fra ellevemeterpletten.

- For mig har det ingen betydning, hvem der scorer målene. Vi har mange offensive spillere, og jeg er glad for, at Younes og Marco har fået scoret. Jeg håber også, at der kommer flere til. Hvis der er mange, som scorer mål, bliver det sværere for modstanderen, siger Erik Hamrén.

- Vi har mange, som kan arbejde med tingene. Det bliver én måde at spille på, hvis Younes er på toppen, og det bliver en anden med eksempelvis Marco. Det er godt. Nu er Kasper Høgh også på vej tilbage, og Milan Makaric er der også. Så det er godt at få flere muligheder, tilføjer han.

Vil styre kampen

Når Jacob Friis for anden gang gæster Aalborg Portland Park i Viborg-klæder, har han planer om at sætte sig på kampen med sit mandskab, der har spillet uafgjort i de seneste fire superligakampe.

- Jeg ønsker mig jo et kampbillede, hvor Viborg er styrende og har kontrol på de fleste faser af spillet. Men vi ved godt, at modstanderen vil tage initiativ og gøre nogle ting godt. Det kan udfordre os. Men vi vil gerne kontrollere både med og uden bolden, siger han.

Viborg ligger på en tredjeplads i Superligaen og kæmper dermed med i toppen. Men den tidligere AaB-træner minder om, at klubben så sent som i fjor rykkede op fra 1. division.

- Vi bruger hverken færre eller flere penge end i sidste sæson. Vi skal arbejde hårdt for føden, selvom vi ligger fint i tabellen. Det er stadig den notorisk svære anden sæson efter en oprykning, så vi har fødderne solidt plantet i den midtjyske muld, siger cheftræneren for Viborg FF, hvis målsætning er at sikre overlevelse i Superligaen denne sæson.

Kampen mellem AaB og Viborg FF spilles klokken 19 på Aalborg Portland Park.