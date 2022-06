Tidligere AaB-træner skifter til SønderjyskE

AALBORG:For et år siden skiftede Nikolaj Hørby rollen som U17-træner i AaB ud med jobbet som assistenttræner og analytiker for Vendsyssel FF's 1. divisionshold.

Dengang var det ønsket om at prøve kræfter med seniorfodbolden, der fik Nikolaj Hørby til at tage springet. Her et år senere er det nu ønsket om at komme tilbage i talentudviklingsmiljøet, der afføder et nyt jobskifte.

Nikolaj Hørby skal være head of coaching i SønderjyskE. Det vil oversat til dansk sige, at han bliver ansvarlig for den sportslige udvikling af klubbens ungdomshold fra U13 til U19.

- Jeg er meget smigret over det tilbud. Det var så godt, at jeg ikke kunne takke nej til det. Jeg har mærket efter, og efter et år med seniorfodbold, så vil jeg gerne tilbage i akademidelen, fordi jeg kan mærke, at jeg brænder for talentudviklingen, siger Nikolaj Hørby.

Han kommer med otte års erfaring fra AaB's ungdomsafdeling, hvor han blandt andet har haft meget at gøre med årgang 2004.

- Det var da specielt at se Oliver Ross og Gustav Dahl komme ind og få superliga-debut i løbet af sæsonen. Det tændte noget i mig, fordi jeg ligesom kan se, at de mange timers arbejde på træningsbanen kan bære frugt, og det er det arbejde, jeg gerne vil dykke mere ned i, siger Nikolaj Hørby, der har tegnet en to-årig kontrakt med SønderjyskE.

I SønderjyskE bliver Nikolaj Hørby del af en i forvejen stærk udvikling, som de seneste år har afstedkommet et gevaldigt løft i den sønderjyske talentudvikling.

- Der er allerede mange gode takter i udviklingen i SønderjyskE. Jeg kommer ind og skal forsøge at fortsætte i det gode spor, og så skal jeg være med til at optimere den daglige træning, så vi bliver stærkere i vores spillestil, siger Nikolaj Hørby.

Han understreger, at skiftet til SønderjyskE mest af alt er et tilvalg af sønderjyderne og en unik mulighed mere end det er et fravalg af Vendsyssel FF.

- Jeg har været sindssygt glad for at arbejde i VFF, og det har virkelig lært mig meget. Det har været en fornøjelse at indgå i et trænerteam med dygtige og dedikerede kollegaer, siger Nikolaj Hørby.