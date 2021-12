Tidligere Aalborg Håndbold-profil vendte tilbage for en stund - Sådan er han faldet til

HÅNDBOLD:Da Aalborg Håndbold lørdag vandt med 32-30 over Fredericia HK hjemme, var der et meget velkendt ansigt blandt gæsterne.

Det var nemlig første gang, siden han skiftede fra Aalborg i sommerpausen, at Mads Christiansen var tilbage i sine vante rammer. Denne gang var det dog en smule anderledes, da han i opgøret spillede for modstanderholdet.

- Det er specielt at være tilbage og så alligevel ikke, da det jo føles så vant og sjovt at være her. Det var en spændende opgave, som vi havde foran os, da vi skulle se, om vi kunne bide skeer med Aalborg, hvilket jeg synes, at vi kunne. Derfor var det også ærgerligt ikke at få point med herfra, konstaterede den tidligere Aalborg-spiller efter lørdagens kamp.

Mads Christiansen synes, det var dejligt at være tilbage i Aalborg. Foto Lars Pauli

Mads Christiansen har spillet for aalborgenserne i to omgange, da han tilbage i 2008-2011 spillede for AaB Håndbold, som det hed på daværende tidspunkt, og igen fra 2019-2021 for Aalborg Håndbold.

I sin nye klub har veteranen fået nye ansvarsområder i forhold til sin tid i det aalborgensiske, hvilket har været til stor glæde for ham.

- Det har været spændende at komme et nyt sted hen, og få nogle andre opgaver og roller, som jeg har fået med Fredericia. Jeg befinder mig rigtig godt i det hele, og klubben har klaret sig rigtig godt og ligger med i toppen, så det er jeg meget tilfreds med, konstaterer Mads Christiansen.

- Vi har fundet et solidt bundniveau, samtidig med at vi er kommet meget forberedt til kampene og har holdt os til vores game-plan. Mange har haft svært ved at spille imod vores offensive-forsvar, og så har vi spillet meget stabilt, hvilket har gjort, at vi har slået de hold, som andre hold har dummet sig imod, pointerer han.

Men selvom de nye omgivelser, roller og opgaver glæder backen, så lægger han heller ikke skjul på, at aalborgenserne har en særlig plads hos ham.

- Tiden i Aalborg er stadig noget jeg tænker på, og jeg synes stadig det er sjovt at tænke tilbage på. Jeg har mange minder og flere mesterskaber med holdet, så det er helt klart noget specielt, konstaterer han.

Mads Christiansen har blandt andet været med til at vinde flere danske mesterskaber med Aalborg, og så var han også med på det hold, der spillede sig frem til Champions League-finalen i sidste sæson.