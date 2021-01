Tidligere Aalborg-profil er færdig ved VM

HÅNDBOLD:VM i Egypten er et overstået kapitel for den tidligere Aalborg Håndbold-spiller Janus Smárason.

Bagspilleren, der før denne sæson skiftede fra Aalborg til tyske Göppingen, er rejst hjem fra Egypten på grund af en skulderskade, fortæller det islandske håndboldforbund i en pressemeddelelse.

Janus Smárason har været plaget af skulderskaden siden efteråret, og den er så slem, at han nu har opgivet at komme i kamp ved VM. Efter de to første kampe ved slutrunden har Island samlet to point.