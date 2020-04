Tidligere Aalborg-talent skifter til rivaler

HÅNDBOLD:Oliver Norlyk forlod i januar Aalborg Håndbold til fordel for KIF Kolding, men nu skifter den 20-årige højre back klub igen.

Oliver Norlyk skal fremover spille for Aalborg Håndbolds konkurrenter i toppen af Primo Tours Ligaen fra Skjern Håndbold. Vestjyderne fortæller torsdag, at man har sikret sig Norlyk på en treårig kontrakt.

- Jeg glæder mig til at komme i gang i Skjern Håndbold og trække den grønne trøje over hovedet og opleve Skjern Bank Arena. Det elitemiljø og set-up, som klubben kan tilbyde med Claus Hansen (cheftræner, red.) i spidsen, har været en afgørende faktor for mit skifte til Vestjylland.

- Forhåbentlig kan jeg bidrage til, at klubben fastholder og udbygger sin position i toppen af dansk håndbold, siger Oliver Norlyk til Skjern Håndbolds hjemmeside.

Oliver Norlyk skal i Skjern Håndbold erstatte den mangeårige landsholdsspiller Kasper Søndergaard, der indstiller karrieren.