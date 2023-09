Tidligere AGF'er fuldender Vendsyssels transfervindue

Man plejer at sige, at et godt transfervindue er et vindue, hvor man entydigt forstærker en spillertrup.

I Vendsyssel FF's tilfælde er det stadig uklart, om man rent faktisk har forstærket truppen. Der er nemlig blevet sagt farvel til flere profiler, mens det er udviklingsspillere, der primært er kommet ind.

Efter primært at have sagt farvel til spillere, er der de seneste dage kommet flere kort på Henrik Pedersens hånd. Så må tiden vise, om det er trumfer, der er blevet hentet ind.

Zean Dalügge blev præsenteret torsdag. Fredag kom turen til den 20-årige amerikaner Caden Clark på en lejeaftale. Han har siden 2021 været på kontrakt i den tyske bundesligaklub RB Leipzig, hvor han dog ikke har fået sin officielle debut endnu. Til gengæld har han spillet en del kampe i Major League Soccer på udlejning til News York RB.

- Caden er en spændende fodboldspiller, og vi er meget glade for, at han har valgt at spille for os i efteråret, hvor han søger noget spilletid. Vi forventer, at han bliver en markant forstærkning for os og glæder os rigtig meget til at se ham i Vendsyssel trøjen, siger sportschef Søren Henriksen.

Derudover henter Vendsyssel FF også Kasper Lunding, der senest har spillet Aalesund. Tidligere har Lunding repræsenteret klubber som AGF, Odd og Heracles.

- Kasper Lunding er en spiller vi har i haft kikkerten længe. Han har et enormt højt topniveau hvilket vi især så da han indtrådte i Superligaen som ung spiller for AGF. Han har siden da spillet mange kampe i Æresdivision i Holland og senest i den bedste række i Norge. Jeg forventer at Lunding bliver en stor profil for os, siger Søren Henriksen, der med tilgangen af Lunding kan lukke ned for et hektisk transfervindue.

For Vendsyssels vedkommende har de transfermæssige højdepunkter været salgene af Tobias Anker og Wessam Abou Ali til fine millionbeløb.