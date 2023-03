Tidligere Brøndby-spiller stemplede ind for AaB

VEJLE:AaB’s tre ældste U-hold var en tur i Vejle for at dyste om point til de landsdækkende ungdomsligaer. Det besøg slap både U15 og U19-holdet godt fra.

U15-holdet vandt 2-0 efter en yderst koncentreret indsats. Valdemar Rubæk scorede begge mål for AaB. Et på hver side af pausen, og defensivt stod nordjyderne godt.

U19-holdet fik en flyvende indledning på sin kamp. Patrick Allentoft scorede to flotte mål, men på få minutter fik Vejle udlignet til 2-2 efter et par fejl fra AaB.

Allentoft var dog ikke færdig med at gøre god reklame for sig selv. Han fuldendte sit hattrick inden pausen, da han bragte AaB på 3-2. Den tidligere Brøndby-angriber var særdeles skarp i sit afslutningsspil, for ingen af de tre scoringer kom efter 100 procents-chancer.

- Jeg er glad for den måde, vi fik løst anden halvleg på. Det var sådan en første halvleg, man bliver 10 år ældre af at se som træner, men det er omvendt også sådan en, hvor jeg kan mærke, hvor sjovt at det er at være fodboldtræner, siger Lars Noer, der kunne se sit hold løse anden halvleg med stor modenhed.

- Der fik vi lukket godt ned for kampen. I det hele taget kan jeg notere mig, at flere af de ting, som vi har arbejdet med kom til udtryk i denne kamp, siger Lars Noer, der fremhæver Patrick Allentoft for at sætte kronen på værket med tre scoringer.

- På U19-niveau er det sjældent at se et hattrick på en halvleg. Det viser blot, at det lønner sig at arbejde målrettet, som Patrick gør, siger Lars Noer.

Det blev ikke til fuld plade for AaB. U17-holdet kæmpede ellers bravt for sagen.

U17-holdet var meget afbudsramt med over 10 manglende spillere, men de fightede flot – dog forgæves.

Arif Loki udlignede ellers til 1-1 fem minutter før tid, men dybt inde i overtiden scorede Vejle til 2-1.