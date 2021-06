Tidligere Fortuna-anfører skifter Italien ud med Holland

FODBOLD:For knap et år siden mistede Fortuna Hjørring førsteholdets daværende anfører, da Caroline Rask byttede tilværelse i Hjørring ud med en kontrakt i italienske AC Milan.

Efter et år er den 27-årige midtbanespiller dog rykket videre.

Hun er nemlig skiftet til hollandske PSV Eindhoven, der ligeledes har hentet landsmanden Amalie Thestrup, som har en fortid i Brøndby. Det skriver PSV på deres hjemmeside.

- Spillestilen her er meget som i Skandinavien, hvilket passer mig godt. Jeg fik en varm velkomst og et godt førsteholdsindtryk af faciliteterne. Sidste weekend vandt PSV deres første titel i historien, som er en stor ting for klubben. Jeg håber på at kunne bidrage til flere i min tid i PSV, udtaler Rask i pressemeddelelsen.

Caroline Rask var en bærende spiller i Fortuna Hjørring, mens hun kæmpede mere for spilletid i Milano. På trods af en god start i klubben har hun hovedsagligt siddet på bænken i AC Milan.