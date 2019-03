FODBOLD: Fredag aften var der kort lokale håb undervejs i kampen mellem Hobro og FC Midtjylland. Men et kendt ansigt ødelagde drømmen om point, da Mayron George scorede til slutresultatet 1-2 på DS Arena.

Efter to minutter kom FC Midtjylland frem til den første chance, da Evander spillede en bold fladt ind i feltet. Men Jesper Rask fik fat i den reflekterede bold.

I det 11. minut var de danske mestre igen tæt på, da Awer Mabil prøvede med et kvalificeret skud fra kanten af feltet efter et hjørnespark. Men bolden var ikke inden for rammen.

Kort efter var Mabil igen på spil, da han fandt en dyb bold. Men Jesper Rask stod i vejen ved den korte stolpe.

Efter 25 minutter fik Midtjylland så hul på bylden. Efter et hjørnespark og klumpspil i feltet røg bolden ud til brasilianske Evander, der fra distancen satte bolden yderligt ind bag Jesper Rask.

Dermed kom mestrene foran, uden Hobro havde haft egentlig chancer.

Efter 38 minutter var Frank Onyeka milimeter fra at udbygge føringen, da han kom til et hovedstød i det lille felt. Men Jesper Rask slog bolden på stolpen og ud.

Efter fem minutter af anden halvleg skulle det vise sig, at Hobro kun havde brug for ét skud på mål for at udligne mod mestrene. Edgar Babayan brød igennem i venstre side og udplacerede Jesper Hansen i gæsternes mål.

Med 10 minutter igen fik indskiftede Pål Kirkevold chancen for at bringe Hobro foran. Men nordmandens frisparksskud blev grebet af Jesper Hansen.

Til gengæld bragte FC Midtjylland sig foran umiddelbart efter. Evander lagde et skarpt indlæg fra højre side og fandt tidligere Hobro-spiller Mayron George i feltet. Costaricaneren scorede sikkert fra det lille felt tæt op ad Jesper Rask.

Dermed stod der 2-1 til gæsterne.

Det blev slutresultatet på DS Arena, hvor 2014 personer var mødt op på tribunerne.