Tidligere Jammerbugt-profil er tæt på stop: Trænerjob trækker

FODBOLD:Sead Gavranovic er tæt på at lægge fodboldstøvlerne på hylden for i stedet at tage hul på en karriere som træner.

Den tidligere Thisted- og Jammerbugt-profil er nemlig tæt på at takke ja til et job som U19-træner i Jammerbugt FC.

- Det er det, der ligger i kortene, men der er ikke noget, der er skrevet under endnu, siger Sead Gavranovic.

Den 31-årige offensivspiller var i forrige sæson en nøglespiller på det Jammerbugt-hold, der rykkede op i landets næstbedste række, og han var også fast mand i den første halvdel af sidste sæson, hvor Jammerbugt FC overvintrede over nedrykningsstregen i Nordicbet Ligaen.

Rollen blev markant mindre, da han i foråret overgik til at være spillende assistenttræner i klubben, men han har haft flere muligheder for at fortsætte spillerkarrieren på divisionsniveau.

- Jeg har fået nogle tilbud om at fortsætte, men dem siger jeg højst sandsynligt nej til nu. Det har været en svær beslutning at stoppe efter det år, vi har været igennem i Jammerbugt, men det er rart, at jeg har fået nogle tilbud, så det har været op til mig selv. Det er mere et tilvalg af trænervejen end et fravalg af at være spiller, siger Sead Gavranovic, der dog måske fortsætter med at spille på et lavere niveau.

- Siger jeg ja til det her job i Jammerbugt, er det slut med elitefodbold, men vi må se, om der indimellem er tid og overskud til at hjælpe Jetsmark lidt (Jammerbugt FC's moderklub, red.), siger Sead Gavranovic.

Det har længe ligget i kortene, at han skulle være træner, når tiden som fodboldspiller på eliteplan var forbi.

- Jeg har altid syntes, at det kunne være interessant at udforske den vej. Jeg har også ofte fået at vide af mine trænere, at de så en fremtidig træner i mig, siger Sead Gavranovic, der dog ikke fik den bedste start på trænerkarrieren, da han i foråret var spillende assistent hos Jammerbugt FC.

- Det var ikke, som jeg havde håbet, men det er der nok mange grunde til, og jeg tænker ikke, at det var, fordi jeg ikke kunne lide at være træner. Der var en masse rod i klubben, der gjorde det træls, men jeg er ikke blevet skræmt af det. Jeg ser dog nok mest mig selv som cheftræner, siger Sead Gavranovic.

At han formentlig tager hul på trænerkarrieren på ungdomsniveau er et helt bevidst valg.

- Jeg har også haft mulighed for at begynde på seniorniveau i Jyllandsserien, men jeg har lige været spiller og kender selvfølgelig rigtig mange spillere, og det kunne måske være svært at gå ind og være træner for dem. Jeg er ikke bange for det, men jeg tror, at det er fint for mig med et friskt pust, og så håber jeg, at jeg kan være med til at guide de her drenge og give dem noget, de kan bruge på deres videre vej, siger Sead Gavranovic.