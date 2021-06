Tidligere landsholdsspiller er tabt for pokalvindere

FODBOLD:FC Thy-Thisted Q må i næste sæsons Gjensidige Kvindeliga klare sig uden en af holdets største profiler.

Den tidligere landsholdsspiller Sarah Dyrehauge forlader klubben til fordel for norske Rosenborg, fortæller FC Thy-Thisted Q på sin hjemmeside.

- Mine forventninger er først og fremmest at udvikle mig yderligere som fodboldspiller. Det er en kæmpe drøm, der går i opfyldelse og jeg føler, det er et naturligt næste skridt, som jeg er meget taknemmelig for at have fået muligheden for at tage.

- Jeg ser frem til at få en hverdag som fuldtidsprofessionel, hvor det primært handler om at blive endnu bedre på banen. Det er første gang, at jeg drager ud over landets grænser, så det er klart, at jeg også forventer, at det bliver noget af en omvæltning, siger Sarah Dyrehauge til FC Thy-Thisted Q's hjemmeside.

Sarah Dyrehauge kom til FC Thy-Thisted Q i sommeren 2019 fra Fortuna Hjørring.