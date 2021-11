Tidligere landstræner skyder mod sportschef og OL-sølvvinders parforhold: Han er blevet forfordelt

SKYDNING:Sagen om den nordjyske skeetskytte Johan Birklykkes overraskende karrierestop tager nu en ny og uventet drejning. Tidligere landstræner Michael Nielsen tager nemlig bladet fra munden i en artikel hos Frihedsbrevet.

Her fortæller han, at sportschef hos Dansk Skytte Union Linda Andersson og topskytten Jesper Hansen har haft et forhold fra 2013 til 2017 - måske endda længere tid.

- Jeg er i hvert fald vidende om, at de var i et forhold i den periode, siger Michael Nielsen til Nordjyske.

Det er der sådan set ikke noget odiøst i, men det begynder at blive problematisk for Michael Nielsen og mange andre i dansk skeetskydning, når det omtalte forhold har påvirket sportslige beslutninger. Det er nemlig det, der har været tilfældet ifølge Michael Nielsen.

- Jeg har gentagne gange oplevet, at Linda Andersson har forsøgt at tilgodese Jesper Hansens interesser i forbindelse med udtagelser til mesterskaber. Bare udtagelsen til EM tidligere på året er et klart eksempel, siger Michael Nielsen.

- Der var en sidste iagttagelsesskydning, hvor Johan Birklykke var næstbedste mand. Alligevel er det nummer et, tre og fire, der blev udtaget. Da jeg var landstræner, har jeg også oplevet, at vi havde en sidste afgørende skydning om en VM-billet mellem Johan og en anden skytte. Her vandt Johan, og alligevel forsøgte Linda Andersson at overtale mig til at udtage den anden skytte, der kom fra samme klub som Jesper Hansen. Det er bare påfaldende, når sådan noget er sket flere gange, siger Michael Nielsen.

- Det er klart for mig, at Jesper Hansen har haft det svært med Johan Birklykke, fordi han har presset ham, og Linda Andersson har flere gange forsøgt at isolere Jesper for at tilgodese hans interesser, siger Michael Nielsen.

Han har været landstræner ad to omgange. Senest i 2019-2020, og i den rolle har han arbejdet tæt sammen med både Linda Andersson og Jesper Hansen. Michael Nielsen understreger, at han ikke har noget i klemme, men han er bekymret for situationen i Dansk Skytte Union.

- Jeg har informeret både Linda Andersson og ledelsen i Dansk Skytte Union om min holdning og mine oplevelser, men det har man ikke reageret på. End ikke efter den første artikel omkring forholdene i skeetskydning kom ud, har jeg hørt noget fra dem, siger Michael Nielsen.

- Det forekommer mig lidt amatøragtigt, at ingen har reageret på mine henvendelser. Det er jo ikke bare mig, der ved det her, og ingen i forbundet har reageret på de her ting.

Han understreger, at det ikke er nogen personlig vendetta mod Linda Andersson eller Jesper Hansen, der er tale om.

- Jeg har arbejdet tæt sammen med både Linda og Jesper, og jeg har gået igennem ild og vand for Jesper i de to perioder, jeg var landstræner. Man kan heller ikke sige noget til den sportslige retning, der er udstukket, men der bliver bare ikke handlet fair, når man ikke udtager nummer to og i stedet for udtager nummer tre og fire, siger Michael Nielsen.

Den tidligere landstræner er bekymret over udviklingen i Skytte Unionen, men han mener ikke, at det er ren katastrofekurs, der bliver kørt under Linda Anderssons ledelse.

- Det her er noget rod, og med blandt andet Johans karrierestop kan man da godt frygte for fremtiden, men jeg mener ikke, at vi er så langt ude, at man ikke kan rette tingene op. Der skal bare gøres noget, siger Michael Nielsen til Nordjyske.

Det er trods gentagne henvendelser til både Linda Andersson og Lars Green Bach, generalsekretær i Dansk Skytte Union, ikke lykkedes at få en kommentar til denne artikel.