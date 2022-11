Tidligere Mors-Thy-træner nyder succesen efter lang omvej

RIBE/ESBJERG:Det vækker minder - både gode og dårlige - når håndboldtræner Anders Thomsen i aften, onsdag, vender tilbage til Mors-Thy Håndbold. Han gæster Nykøbing sammen med Ribe-Esbjerg, som han det seneste år med stor succes har stået i spidsen for.

To gange i karrieren har han været ansat hos Mors-Thy - med vidt forskellige udfald. I foråret 2011 var han sammen med Jesper Eriksen med til at redde holdet fra nedrykning, mens han i efteråret 2013 oplevede at blive fyret efter blot tre kampe som cheftræner.

- At tingene gik skævt anden gang i Mors-Thy, handler mere om nogle enkeltpersoner, som i øvrigt ikke længere er i klubben. Det er oplevelsen fra 2011, som fylder mest for mig, og jeg har et rigtig godt forhold til klubben i dag. Derfor ønsker jeg dem også held og lykke med sæsonen - lige med undtagelse af kampen i aften, siger Anders Thomsen.

Efter fyringen i 2013 endte han med at få en ufrivillig pause på fem år fra tophåndbolden, hvor han i stedet underviste på idrætshøjskolen i Oure.

Fra den ene dag til den anden var Anders Thomsens navn røget langt ned af listen i håndbold-Danmark. Det tog træneren fem år at kæmpe sig tilbage. Arkivfoto: Peter Mørk

- Det viser bare lidt om, hvilke mekanismer der er i branchen, og hvor flygtig den verden kan være. Det er aldrig god reklame at blive fyret efter tre kampe, og fra den ene dag til den anden kunne jeg ikke længere bruges, konstaterer Anders Thomsen.

Først i 2018 kom han tilbage i varmen, da Lemvig-Thyborøn, hvor han tidligere havde været træner, ansatte ham som assistent.

- Heldigvis gav de mig chancen for at vise, at jeg stadig kunne det her fag. Og nu er jeg landet på en hylde i Ribe-Esbjerg, hvor tingene i øjeblikket går op i en højere enhed. Jeg føler mig dybt privilegeret over, at jeg får lov at udleve den drøm, som det er at leve af at arbejde med den her sport, siger cheftræneren.

Modsat Mors-Thy, der halser syv point efter slutspillet, ligger Ribe-Esbjerg lunt i svinget på en sjetteplads i HTH Herreligaen - seks point på den rigtige side af stregen.

- Derfor kan det dog sagtens blive en tæt kamp i aften, for der er stor forskel på Mors-Thy ude og hjemme. Der kan ske ting og sager på Bette Balkan, hvis man som gæster ikke er klar. Det så vi, da Fredericia for en måned siden var deroppe og tabte stort. Så vi er advaret, påpeger Anders Thomsen.

Ribe-Esbjerg tabte med sølle ét mål til både Aalborg Håndbold og GOG, der er de to suveræne tophold i HTH Herreligaen. Foto: Bente Poder

Han vil på ingen måde afskrive Mors-Thy i kampen om slutspilsbilletterne, og der kan han pege på sit eget hold som et eksempel. Ribe-Esbjerg lå i en håbløs situation, da han for et år siden overtog cheftrænerposten.

- Der var vi næstsidst med seks point for 10 kampe, og alligevel kom vi med i slutspillet. Så det kan altså godt lade sig gøre, selvom man kommer skidt fra start, påpeger han.

Mors-Thy har et ungt hold, der i høj grad bygger på det succesfulde talentarbejde, der foregår på klubbens akademi. Generationsskiftet forud for denne sæson har indtil videre budt på nogle store udsving i præstationerne - senest med et stort nederlag i Holstebro.

- Men kan de holde kontinuiteten omkring de unge spillere, så kan det blive rigtig godt. Der er dog ingen tvivl om, at de kan blive udfordret af, at deres talenter er meget eftertragtede. Det må da gøre lidt ondt i det blå hjerte, at en spiller som Frederik Bjerre allerede efter denne sæson tager videre til TTH Holstebro. Han er jo kun lige kommet hjem efter et år i Ajax, påpeger Anders Thomsen.

Der er kampstart i Nykøbing klokken 19.00 mellem Mors-Thy og Ribe-Esbjerg.