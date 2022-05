Tidligere stortalent stopper karrieren i Hobro som 29-årig

FODBOLD:Før søndagens nederlag på 1-2 til Esbjerg FB sagde Hobro IK farvel til fire spillere med blomster og klapsalver. Blandt dem var Oliver Thychosen, der har spillet sin sidste kamp for klubben, fordi han har valgt at stoppe karrieren i en alder af 29 år.

- Jeg har kæmpet en del med kroppen det sidste lange stykke tid. Kontinuiteten i træningsmængde og det at komme helt tilbage i tip-top form har set urealistisk ud, fordi jeg hele tiden har fået tilbagefald i forhold til nogle ting. Mine knæ, jeg blev opereret i i 2016, er heller ikke i så god form mere, siger Oliver Thychosen om grunden til at stoppe karrieren.

- Dét er sådan, det er, og det har været hårdt at møde ind hver eneste dag i en lang periode og ikke kunne komme ud på banen og bidrage, hvor man gerne vil. Det er egentlig derfor, at jeg har taget beslutningen om at stoppe - simpelthen på grund af for mange skader, der har gjort, at jeg ikke har kunnet være på banen og hjælpe de andre.

- Når tankerne om at stoppe er der i længere tid, kan man tage dem seriøst, og det har været en tanke for mig i et stykke tid. Det var blevet hårdere at møde ind uden at kunne komme ud på banen, end det havde været hidtil, og så kan jeg forhåbentlig undgå at ende i en kørestol.

Oliver Thychosen fik seks kampe for Hobro i 1. division i 21/22-sæsonen, hvor han blev noteret for denne scoring mod Fremad Amager i en 5-0-sejr. Foto: Henrik Bo

Oliver Thychosen var tidligere anset som et stort talent i dansk fodbold med flere ungdomslandskampe på cv'et, og han har blandt andet spillet Champions League-fodbold for FC Nordsjælland, før skaderne begyndte at ramme den uheldige nu pensionerede fodboldspiller.

- Jeg havde drømme om udlandet, landsholdet og dét, som jeg tror, rigtig mange andre drømmer om. At komme ud at spille de største steder og blive så god, som du overhovedet kan.

- Jeg kan huske, at de drømme stoppede lidt på et tidspunkt, og det blev jeg lidt ked af. Jeg ramte en alder, havde haft nogle skader, og så begyndte det at blive lidt urealistisk. Jeg har fået nogle gode oplevelser og spillet i nogle rigtig gode klubber.

- Jeg er glad for den karriere, jeg har haft, men jo, jeg kunne da godt have ønsket mig mere. Jeg prøver dog at se på det positive og ikke det negative, for det får jeg ikke noget ud af, lyder det fra Oliver Thychosen.

Hobro IK - Esbjerg FB 1-2 (0-2) Fodbold, NordicBet Ligaen, kvalifikationsspil

Mål: 0-1 Marcus Mustac (2. minut), 0-2 Emil Holten (31. minut), 1-2 Mads Hvilsom (90. minut)

Hobro IK (3-5-2): Adrian Kappenberger - Emil Søgaard, Simon Jakobsen, Mads Eriksen - Frederik Elkær, Mikkel M. Pedersen, Mathias Nygaard (Danny Amankwaa, 56. minut), Mads Freundlich (Frederik Mortensen (56. minut), Oliver Klitten (Christoffer Østergaard, 87. minut) - Don Deedson (Justin Shaibu, 70. minut), Muamer Brajanac (Mads Hvilsom, 46. minut)

Advarsler: Mads Freundlich, Hobro (11. minut), Elias Sørensen, Esbjerg (70. minut), Danny Amankwaa, Hobro (84. minut)

Dommer: Patrick Gammelholm VIS MERE

De seneste tre sæsoner har Oliver Thychosen været en del af Hobro IK, hvor skaderne desværre stadig skulle vise sig at være et stort problem for den offensivspilleren, der var kendt for sin eksplosivitet i de tidlige år af karrieren.

- Jeg har været rigtig glad for at være i klubben, og de har troet på mig hver evig eneste sæson, selvom det kun er blevet til ni kampe i gennemsnit pr. sæson, og mange af dem var jo ikke engang 90 minutter.

- Det er lige fra trænere til administration, frivillige og spillere. Alt har været klasse, og det er et kanon sammenhold, man har i klubben, kommer det uden tøven fra den sympatiske Oliver Thychosen.

Fodboldtalentet var indiskutabelt for Oliver Thychosen, men skaderne blev hans værste fjende gennem karrieren, der trods alt har givet ham gode oplevelser på og uden for banen. Foto: Henrik Bo

Når fodboldkarrieren endegyldigt er slut efter denne sæson, har Oliver Thychosen stort set sin fremtid på plads, og han glæder sig til den, og han håber på, at han er landet på den rigtige hylde.

- Jeg skal være forsikringstrainee. Det er ikke helt på plads endnu, men det er meget tæt på, og jeg glæder mig til at skulle dygtiggøre mig i noget nyt. Vi må se, om det er noget for mig, men det satser jeg på, slutter han.

Oliver Thychosen har ikke spillet for Hobro siden 28. november 2021, og det blev altså hans sidste professionelle fodboldkamp, selvom Hobro har endnu en kamp tilbage i sæsonen, når de lørdag 28. maj besøger HB Køge i NordicBet Ligaens Kvalifikationsspil.

