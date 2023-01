Tidligere Superliga-topscorer vil kæmpe for sin plads i Vendsyssel

VRÅ:Et af de store spørgsmålstegn i dette transfervindue hos Vendsyssel FF er, om der skal ske noget med Ronnie Schwartz. Den rutinerede angriber så ikke meget til banen i efteråret, og derfor er det oplagt at spekulere i en eventuel skilsmisse mellem de to parter.

Den 33-årige angriber har fået sølle 67 minutters 1. divisionsfodbold i den igangværende sæson. Det har helt naturligt sat gang i forskellige spekulationer. I første omgang er det dog spekulationer, som hovedpersonen selv ikke tager del i.

- Som det ser ud lige nu, så bliver jeg her og kæmper videre. Jeg tror, at klubben har været ude og sige, at vi skal finde en løsning, men for mig er den løsning i første omgang, at jeg bliver her og spiller videre, siger Ronnie Schwartz.

- Jeg er sindssygt glad for at være her i klubben. Så mine tanker går på, at jeg skal kæmpe mig tilbage på holdet. Det er situationen lige nu, og så ved vi jo ikke, hvordan det ser ud længere ude i fremtiden, siger "Plaffeministeren".

Tidligere i karrieren har Ronnie Schwartz været hurtig på aftrækkeren i forhold til at finde sig en ny klub, hvis ikke spilletiden har matchet forventningerne. Sådan er det ikke i denne omgang.

- Jeg er ikke 23 længere, så jeg har måske lidt mere tålmodighed, end jeg havde tidligere i min karriere. Så i stedet for bare at sige, at det hele er noget lort, så må jeg finde noget positivt, og jeg er som sagt glad for at være her. Vi præsterer også godt som hold, og det er altid positivt at være et sted, hvor det går godt, siger Ronnie Schwartz.

Når det er sagt, så skal man ikke tvivle på, at det stadig er en yderst ærgerrig Schwartz, der løber rundt og træner sammen med resten af Vendsyssel FF-truppen.

- Jeg skal da være ærlig og sige, at jeg gerne ville have spillet mere. Nu spillede jeg stort set alle kampe i foråret, men jeg har ikke for alvor spillet i den her sæson, så der er jo sket et eller andet hen over sommeren, som gør, at Henrik Pedersen ikke mener, jeg skal spille så meget, siger Ronnie Schwartz

- Jeg må bare prøve at gribe de muligheder, jeg må få. Jeg synes, de har været alt for få, men det er jo ikke mig, der afgør det, siger den tidligere superligatopscorer, der håber, at de kommende træningskampe kan være med til at bringe ham tættere på turneringsminutter.

- Status lige nu og her er, at jeg kæmper for min plads, og så har jeg en løbende dialog med Søren Henriksen og Henrik Pedersen, men jeg er glad for at være i Vendsyssel, så nu håber jeg, at jeg kan gribe chancen i de kommende træningskampe, hvor jeg nok skal få nogle minutter, fastslår Ronnie Schwartz.

Vendsyssel-angriberen har kontrakt med klubben i yderligere halvanden sæson.