Tidligere superligaspiller kæmper for drømmen i Vejgaard

FODBOLD:Sensationen fra 2019 ved at blive gentaget tirsdag, hvor Hobro IK igen skulle op imod Vejgaard Boldspilklub for at avancere i Sydbank Pokalen. Her var den tidligere Hobro-spiller, Hamse Hussein, nemlig tæt på at sende sine gamle holdkammerater ud i kulden.

I stedet måtte den tidligere ungdomsspiller i AaB ærgre sig over, at dommer Mikkel Redder fløjtede for offside, efter Vejgaard-spilleren satte gang i festen på betontrappen foran klubhuset på Soffy Road.

- Det var det, som jeg drømte om, og jeg er meget i tvivl, om der er offside. De siger, at der er halvanden meter, men det må vi se på video, lyder det fra Vejgaard-spilleren, der blev skiftet ind med ti minutter igen af den ordinære tid.

Hamse Hussein (th.) tog sine spæde børneskridt mod en fodboldkarriere i Vejgaard. Siden blev han akademispiller i AaB, inden han skiftede til Hobro og fik debut i Superligaen. Foto: Bente Poder

Hamse Hussein er tilbage i sin barndomsklub, efter han ikke blev forlænget i Hobro. Selvom han har superligaminutter på cv'et, tilbringer han nu sine fodboldtimer i Danmarksserien. Her er han kommet i selskab med flere spillere, der har en del erfaring fra højere rækker - som eksempelvis Michael Stokbro og Christian Rye, der kom til fra Jammerbugt.

- Vejgaard er en skøn klub, og det var her, jeg startede med at spille fodbold. Det er dejligt at få spilleglæden igen, og så må vi se det derfra. Jeg har ikke spillet i et stykke tid, så det er dejligt at være tilbage. Det er på et højt niveau, og mange har en del divisionserfaring, siger han.

I sæson 2019-20 blev Hussein noteret for fire superligakampe fordelt på 114 minutter for Hobro. Han drømmer fortsat om landets bedste række, men tilværelsen i amatørklubben og en dagligdag i Danmarksserien er et slags limbo for fodboldkarrieren.

- Jeg vil gerne spille fodbold, men det er ikke kun en selv, der bestemmer. Der er andre faktorer, som afgør, om det bliver min levevej. Men det er målet, lyder det fra Hamse Hussein.

Kampen vandt Hobro med 2-0 i den forlængede spilletid. Emil Søgaard og Don Deedson stod for scoringerne i overtiden, der sendte 1. divisionsklubben videre fra Sydbank Pokalens første runde.