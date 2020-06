Tidligere superligaspiller stopper i Thisted

FODBOLD:I weekenden genoptages fodboldens 2. division ovenpå coronakrisen, men de sidste seks kampe i slutspillet bliver samtidig det sidste for Jeppe Mehl i Thisted FC.

Thyboen, der på sit cv blandt andet har superligakampe for Esbjerg og AC Horsens, stopper i sin barndomsklub, når sæsonen er færdigspillet.

- Det har hele tiden været planen for mig, at min næste kontrakt skulle kombineres med et arbejde ved siden af fodbold. Da jeg er bosat i Holstebro og har Tina og vores søn Hugo vil det tage for meget tid fra dem, hvis jeg skulle arbejde i Thisted-området og spille fodbold efter arbejde samt transporttiden til Thisted.

Det vil især tage rigtig meget kvalitetstid fra vores søn, som jeg absolut intet ønske har om, så derfor vælger jeg at stoppe i Thisted FC. Det har været en svær beslutning for mig, fordi Thisted FC er min klub. Det har været fantastisk at vende tilbage til Thisted FC og jeg er rigtig glad for mit valg tilbage i 2018.

- Den dag i dag, og ligesom dengang jeg rejste fra Thisted FC første gang, er der et fantastisk sammenhold i truppen, og det tror jeg egentligt, der har været i alle år i Thisted FC, og det er en kæmpe styrke for klubben. Jeg kommer uden tvivl til at savne alle drengene i omklædningsrummet og på banen, siger Jeppe Mehl i en pressemeddelelse.

Jeppe Mehl fortæller dog, at han har fundet en ny klub, hvor han kan kombinere fodbold og arbejde uden dog at sætte navn på klubben.