Tidligere superligatopscorer er i dialog med nordjysk klub

FODBOLD:Ronnie Schwartz er på jagt efter en ny klub, efter at han tirsdag fik ophævet sin aftale med Charlton Athletic i den tredjebedste engelske række, og nu venter måske en fremtid i nordjysk fodbold.

Nordjyske erfarer således, at den 32-årige angriber, der er opvokset i Ulsted og også har en fortid i AaB, er i dialog med Vendsyssel FF om en aftale.

Ifølge Nordjyskes oplysninger var der også dialog mellem de to parter i sommerens transfervindue, uden at det kastede en aftale af sig.

Ronnie Schwartz skiftede i januar i år fra FC Midtjylland til Charlton Athletic, hvor succesen dog udeblev. Nordjyden blev noteret for 1 mål i 16 kampe for den engelske klub. Så sent som i 2019-2020-sæsonen blev han dog topscorer i Superligaen, da han repræsenterede Silkeborg og FC Midtjylland i hver sin halvsæson.

Nu er Ronnie Schwartz fri på markedet, men et eventuelt skifte til Vendsyssel FF vil først kunne træde i kraft, når transfervinduet åbner til januar.

Nordjyske har forgæves forsøgt at træffe Vendsyssel FF's leder af sportsudvikling, Søren Henriksen, for en kommentar.