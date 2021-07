Tidligere Thisted-spiller fortsætter karrieren i København

FODBOLD:Traditionsklubben AB Gladsaxe har skrevet under med den tidligere Thisted-spiller Mads Vang.

Kantspillerens kontrakt med Thisted FC udløb, da juni blev til juli, og han har derfor valgt at fortsætte sin karriere i hovedstaden, som han er flyttet til sammen med sin kæreste.

- Jeg har valgt at flytte til min kæreste i København og valgt at spille for AB. Da jeg hørte, at AB var interesseret i mig, og jeg havde snakket i telefon og også mødtes med Patrick Braune (cheftræner i AB, red.), var jeg straks klar over, at vi ville blive et rigtig godt match, siger Mads Vang til sin nye klubs hjemmeside.

Mads Vang er vokset op i Thyborøn, hvor han spillede, indtil han blev 13 år. Han har også været omkring FC Midtjyllands ungdomshold.

- Jeg har de sidste 4 år spillet i Thisted FC, men nu er det tiden til at komme videre og tage springet til København. Det glæder jeg mig til, selv om det bliver en stor omvæltning, men det ser jeg frem til, siger han videre til klubbens hjemmeside.