Tidligere topdommer: Okore kunne have fået gult lige inden

AALBORG:Der gik et chok igennem den nordjyske fodboldverden, da det tirsdag kom frem, at Nordjylland Politi har indledt en efterforskning af en AaB-kamp i efteråret med henblik på at udrede, om der var tale om matchfixing.

I en pressemeddelelse skriver AaB, at der er tale om en specifik forseelse i en kamp, og flere medier mener at vide, at det drejer sig om kampen mod OB 18. oktober, hvor AaB's forsvarsspiller Jores Okore fik en advarsel i overtiden for et groft frispark på OB-spilleren Oliver Lund. Den situation kan du se her.

Dagbladet Politiken fortale tirsdag, at der var registreret mistænkelige spillemønstre på kampen.

- Den (sagen, red.) startede, da spilselskaber i forbindelse med en kamp i efteråret så usædvanligt store indsatser på, at en bestemt AaB-spiller skulle være involveret i en specifik hændelse i en af efterårets kampe. Angiveligt omkring 40-50.000 kroner, som fik oddsene til at falde voldsomt, skriver avisen.

NORDJYSKE har været i kontakt med den tidligere topdommer og nuværende fodbold og spilekspert Benjamin Leander. Han har, siden sagen kom for offentlighedens lys, været inde og kigge på kampen i scoutingprogrammet Wyscout.

Han fortæller, at Jores Okore faktisk kunne have fået en advarsel i minutterne op til situationen med Oliver Lund.

- Han begår et benspænd på Oliver Lund, der sagtens kunne være takseret til udvisning, ligesom det jeg illustrerede i går omkring situationen i 89:30, hvor han tydeligvis prøver at begå et hensynsløst benspænd på en modspiller. Ingen at delene er isoleret af en karakter, hvor man som dommer skal andet end at forholde sig til reglerne, siger Benjamin Leander.

Jeg må ikke bruge video, men klippet er fundet i @Wyscout under “Aggressiveness”. Forfølger OB’eren over 6-7 meter og prøver helt bevidst at sparke ham ned efter bolden er sluppet. Det sker præcis 30 sek. før det gule kort. pic.twitter.com/KZ1HhSPxpN — Benjamin Leander (@LeandinhoDK) May 19, 2020

Fyens Stiftstidende har været i kontakt med Oliver Lund, der altså var spilleren, som det grove frispark i overtiden gik ud over. Han mener personligt ikke, at der var tale om en bevidst handling fra Jores Okores side.

- Jeg har ikke så meget at sige til den sag. Jeg har ikke fulgt den. Men som jeg husker episoden, så virkede det som en tilfældig handling fra Okore i kampens hede. Den virkede ikke overlagt. Jeg ville ind på bolden og Okore så mig ikke. Sådan husker jeg det. Andet kan jeg ikke sige, siger han.

Generelt er sager om matchfixing svære at bevise.

Det siger Chris Kronow Rasmussen, der er en af Danmarks førende eksperter i matchfixing og som underviser i sports integrity på New Haven University.

Han peger på, at der som regel går for lang tid, inden sagen ender på politiets bord. I den omtalte sag siger Nordjyllands Politi, at man fik en anmeldelse i februar, kampen blev spillet 18. oktober.

- Det er et kæmpe problem at skulle løfte bevisbyrden. Især når efterforskningen begynder fire måneder efter. Først da skal man til at undersøge spil i kiosker og onlinespil. Spørgsmålet er også, hvor meget materiale, der er tilbage. Videomaterialet er nok meget mangelfuldt, og så kan du ikke se, hvem der spillede i kioskerne, påpeger Chris Kronow Rasmussen til Ritzau.

Han har i syv år været ansvarlig for de nationale spilleselskabers overvågning. Her holder man øje med spilmønstre, og hvordan odds løbende udvikler sig.

Det kan i særlig grad få alarmklokkerne til at ringe, hvis der bliver satset uforholdsmæssigt meget på et givent udfald, og at det fortsætter, selvom oddset på udfaldet bliver sat væsentligt ned.

- Hvis oddset faldet meget, og nogen stadig finder det interessant at spille på, uden man kan finde en årsag, så er der noget galt. Som i dette tilfælde med AaB, hvor noget virker mærkeligt, fortæller Kronow Rasmussen.

Foreløbig skal det understreges, at sagen kun undersøges, og at der ikke er rejst tiltale mod nogen. Bt oplyser, at Spillerforeningen er gået ind i sagen. Ifølge B.T.s oplysninger vil den bidrage med advokatbistand, ligesom den har tilbudt Jores Okore psykologhjælp.

AaB har ikke yderligere kommentarer til sagen, end det klubben fortalte tirsdag.

- Vi er naturligvis bekendt med henvendelsen og står fuldt ud til rådighed for at komme til bunds i sagen, og forhåbentlig bliver konklusionen også, at der ikke har fundet noget ulovligt sted.

- Matchfixing tager vi som klub helt og aldeles afstand fra, og vi ser frem til at få sagen afsluttet, fastslår direktør Thomas Bælum.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Jores Okore.