Tidligere træner bliver ny Mors-Thy-direktør

HÅNDBOLD:Den 1. juli tiltræder den nye administrerende direktør for Mors-Thy Håndbold. Det bliver Sigurd Skovborg, som erstatter Hans Peter Jarl Madsen, der nu skal fokusere på sin gerning som salgschef.

Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

Med den nye direktør får ligaklubben en lokal mand med håndbold i blodet. Skovborg har nemlig haft en karriere som aktiv spiller, ligesom han var træner for Thisted IK's førstehold inden fusionen med HF Mors, der resulterede i Mors-Thy Håndbold.

- Jeg er en håndboldsjæl med blåt blod i årerne. TIK i spillede i blåt, og det har Mors-Thy Håndbold også gjort siden dannelsen i 2007. Trods profetier igennem årene fra diverse eksperter om det modsatte og på trods af, at Mors-Thy Håndbold er en udviklingsklub, hvor gennemstrømningen af talenter er større end hos andre ligaklubber, har vi formået at have et hold med i landets bedste håndboldrække de seneste 13 år, udtaler Sigurd Skovborg.

Sigurd Skovborg er ny direktør i Mors-Thy Håndbold. Foto: Presse

- Der er et enormt engagement fra hele lokalområdet, og det smitter af på spillere, trænere og den øvrige stab omkring klubben og har været stærkt medvirkende til, at vi er blandt landets otte bedste klubber, og det skal vi fortsætte med at være i fremtiden, siger tilføjer han.

Siden 1998 har Sigurd Skovborg arbejdet på bestyrelsesniveau i Jysk Håndbold Forbund og har siddet fem år i Dansk Håndbold Forbunds bestyrelse. Det er dermed alle aspekter af håndboldverdenen, som han tager med sig ind på chefgangen.

- Sigurd Skovborg lever på alle måder op til de kriterier, vi havde sat op for den administrerende direktør. Han har stor ledelseserfaring og er vant til at håndtere administrative opgaver og arbejde med stramme budgetter. Han har internt kendskab til både Mors-Thy Håndbold og de to moderklubber, og han er sportsfagligt et virkelig godt kort. Sigurd er desuden en stærk kommunikator med et meget stort netværk. Han har tillige gode samarbejdsevner og er god til at motivere folk omkring ham. Sigurd vil være en synlig leder, der vil være med til at styrke Mors-Thy Håndbold både indadtil og udadtil, udtaler bestyrelsesformand Kurt Sonne Thomsen.